video suggerito

Umberto Contarello vuole scrivere un film su Filippo Champagne e Nevio Lo Stirato: “È il nostro California Poker” Umberto Contarello, sceneggiatore de La grande bellezza, vuole scrivere un film su Filippo Champagne e Nevio Lo Stirato. “Una grande storia di disperati come la racconterebbe Robert Altman” dice e avvisa: “L’ho già depositato”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo sceneggiatore premio Oscar per "La grande bellezza" Umberto Contarello ha sorpreso i suoi follower su Facebook annunciando il suo interesse per una storia incentrata sui due controversi personaggi del web Filippo Champagne e Nevio Lo Stirato, diventati celebri per le loro apparizioni a "La Zanzara" e sui social.

"Una storia alla Robert Altman"

"Seguo con passione la storia di Filippo Champagne e Lo Stirato", ha scritto Contarello sul suo profilo Facebook. "Lì dentro c'è una grande storia di disgraziati, amicizia, successo nell'inferno della metropoli, tradimento e fallimento, follia e riscatto". Lo sceneggiatore, noto per la sua collaborazione con Paolo Sorrentino in opere acclamate come "La grande bellezza" e "Loro", ha persino precisato che il suo post "vale legalmente come copyright", aggiungendo: "È Il Toro (riferimento al film da lui scritto diretto da Carlo Mazzacurati, ndr). Belushi, Elliot Gould e Altman ne avrebbero fatto un gran film. Depositato. Il nostro California Poker. Giù le mani".

Un riferimento non casuale al capolavoro di Robert Altman del 1974, che raccontava la storia di un duo di giocatori d'azzardo, perfettamente in linea con la ludopatia che caratterizza i due personaggi. Qualcuno gli ha fatto notare che ormai da tempo Champagne e Nevio non fanno più coppia. Lui ha replicato: "Sto parlando di un film non di ciò che accade".

Chi sono Filippo Champagne e Nevio Lo Stirato

Per chi non li conoscesse, Filippo Champagne e Nevio Lo Stirato sono diventati fenomeni del web grazie alle loro apparizioni come ospiti fissi nel programma radiofonico "La Zanzara" di Giuseppe Cruciani su Radio 24, dove raccontano le loro disavventure legate al gioco d'azzardo e a uno stile di vita ai margini. Termini come ballare la fresca, spingi cavallo, poverelli, cinquanta pezzi per gli impiegati sono diventati d'uso comune nel linguaggio social.

I due hanno ampliato la loro notorietà partecipando a diverse collaborazioni musicali, tra cui quelle con il gruppo Il Pagante, e sono diventati veri e propri personaggi cult sui social media, con migliaia di seguaci che seguono le loro vicissitudini. Recentemente, Filippo Champagne è balzato agli onori della cronaca per essere uno degli amici più stretti di Davide Lacerenza, aggiungendo un ulteriore capitolo alla sua controversa parabola mediatica.

Una storia tutta italiana

Non è chiaro se il progetto di Contarello sia già in fase di sviluppo o se si tratti solo di un'idea che lo sceneggiatore intende tutelare, ma il suo post ha già generato notevole interesse. L'idea di trasformare la storia di due figure così controverse in un'opera cinematografica o televisiva si inserisce in una tendenza sempre più diffusa di raccontare storie di persone comuni che esplodono in fenomeni mediatici, grazie al lato oscuro dell'era dei social.