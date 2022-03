Troy Kotsur premiato agli Oscar 2022 per Coda, il discorso e l’applauso nel linguaggio dei segni L’attore sordo Troy Kotsur ha vinto l’Oscar 2022 come miglior attore non protagonista per Coda (I segni del cuore), sul palco del Dolby Theatre il discorso e l’applauso nel linguaggio dei segni.

A cura di Gaia Martino

L‘Oscar 2022 come Miglior film dell'anno è andato a CODA (I segni del cuore), la pellicola diretta da Sian Heder, a cui è andato anche il premio come miglior sceneggiatura non originale. Anche l'attore sordo Troy Kotsur ha ricevuto il premio come Miglior attore non protagonista, entrando nella storia come primo uomo sordo a vincere un Oscar per la recitazione, dopo la vittoria di Marlee Matlin nel 1986. L'attore che nel film interpreta Frank Rossi, ha dedicato la statuetta alla comunità dei sordi, alla comunità Coda (Children of Deaf Adults) e alle persone disabili. Il suo discorso e l'applauso nel linguaggio dei segni sul palco del Dolby Theatre.

Il discorso di Troy Kotsur agli Oscar 2022

L'attore Troy Kotsur, emozionato, ha fatto il suo discorso sul palco degli Oscar 2022 nel linguaggio dei segni dopo aver vinto il premio come miglior attore non protagonista. Ha dedicato la statuetta alla comunità dei sordi, alla comunità Coda (Children of Deaf Adults) ed alle persone disabili: "Questo è il nostro momento". L'attore ha ringraziato la moglie e la figlia Kyra ed ha reso omaggio al padre, definendolo il suo eroe:

Mio padre, era il miglior firmatario della nostra famiglia. Ma ha avuto un incidente d'auto ed è rimasto paralizzato dal collo in giù e non è stato più in grado di firmare. Papà, ho imparato così tanto da te. Io ti amerò sempre. Tu sei il mio eroe. Grazie ai miei più grandi fan, mia moglie e mia figlia, Kyra, e la mia città natale di Mesa, in Arizona, e Mark Finley, il mio manager e il nostro team.

Il ringraziamento è andato anche ai palchi teatrali dei non udenti che gli hanno permesso di realizzare il sogno di diventare attore. "Voglio davvero ringraziare tutti i meravigliosi palchi teatrali dei non udenti in cui mi è stato permesso e mi è stata data l'opportunità di sviluppare il mio mestiere di attore. Grazie". Il momento degli applausi è stato altrettanto emozionante: i presenti al Dolby Theatre si sono alzati in piedi ed hanno applaudito l'attore, non facendo il tradizionale movimento con le mani bensì agitandole nel linguaggio dei segni.

Le altre statuette di Coda I segni del cuore

Il film diretto da Sian Heder ha conquistato ben tre premi Oscar. Ha vinto il titolo di Miglior film dell'anno ed anche quello della miglior Sceneggiatura non originale. A Troy Kotsur è andato il terzo per essere stato il Miglior attore non protagonista. Dal 31 marzo la pellicola protagonista della 94esima edizione degli Academy Awards che vede nel cast attori sordi e non udenti, sarà al cinema.