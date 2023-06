Toy Story 5, confermato il quinto capitolo del film Pixar: torneranno anche Woody e Buzz La Pixar conferma la realizzazione di Toy Story 5, il quinto capitolo della saga che vedrà anche il ritorno di Woody Buzz. Nel frattempo, tra gli altri progetti in cantiere c’è anche un sequel di Inside Out.

A cura di Ilaria Costabile

In una lunga intervista rilasciata a Variety, Pete Docter, regista e capo della Pixar, ha annunciato che sarà realizzato il quinto capitolo di Toy Story, uno dei film d'animazione più amati di sempre, che vedrà il ritorno di Woody e Buzz. Inoltre sono stati annunciati anche alcuni sequel di titoli che avevano entusiasmato il pubblico.

Torna Toy Story insieme a Woody e Buzz

Toy Story 5 è quindi in lavorazione presso gli studi della Pixar, dopo il quarto capitolo del 2018, distribuito in Italia dal 2019. Gli sceneggiatori pensavano di non poter dare più nulla sull'argomento, dal momento che nel 2010 era stato realizzato il terzo capitolo in cui Andy, il bambino possessore dei giocattoli animati, stava ormai crescendo e di fatti, già nel quarto capitolo, da Andy i giochi passano alla piccola Bonnie e affronteranno incredibili avventure. Anche in Toy Story 5, non mancheranno i colpi di scena, Woody e Buzz torneranno l'uno accanto all'altra, ma è ancora presto per stabilire quando sarà pronto per le sale.

Dal flop di Elemental al sequel di Inside Out

Docter, ne ha poi approfittato per parlare dell'ultimo film della Pixar, ovvero Elemental, che però non ha avuto il riscontro sperato da parte del pubblico e al botteghino gli incassi sono stati tutt'altro che soddisfacenti. Il regista, quindi, nel commentare la questione ha poi annunciato nuovi progetti:

