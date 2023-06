Disney presenta il suo primo personaggio non binario, si tratta di Lake nel film Elemental di Pixar In “Elemental”, il nuovo film Disney, viene presentato il primo personaggio non binario del mondo Pixar, si tratta di Lake Ripple. Ad annunciarlo è stata la sua doppiatrice, Ava Hauser. Si tratta di un passo importante che manifesta il desiderio di abbracciare le istanze della comunità LGBTQ+.

A cura di Ilaria Costabile

La Disney ha introdotto per la prima volta in un suo film Pixar, un personaggio non binario. Si tratta di Lake Ripple, tra i nomi del nuovo film "Elemental" che attualmente è nelle sale statunitensi e in Italia arriverà il prossimo 21 giugno. È un altro passo della nota casa di produzione verso titoli che siano più inclusivi e abbraccino le più importanti istanze della comunità LGBTQ+.

Chi è i primo personaggio non binario della Disney

A confermare la presenza di un personaggio non binario è stata la doppiatrice Ava Hauser, che ha dichiarato di prestare la voce a Lake Ripple, che come confermato anche dal libro per ragazzi di Elemental, ovvero "Amici incompatibili", Lake sia non binario e abbia anche una ragazza.

Pur essendo un personaggio secondario, è comunque importante la sua presenza nel mondo Pixar, nella quale potranno riconoscersi coloro che finora non si sono mai visti rappresentati, soprattutto in un contenuto nato per rivolgersi principalmente ai ragazzi, ma che si apre anche alla visione da parte di un pubblico più adulto.

Il riscontro dagli astanti in sala, però, in queste settimane è stato piuttosto fiacco. Sembra infatti che il film, che racconta la capacità di due mondi da sempre opposti di trovare il modo di incontrarsi mediante l'amore, non sia riuscito a conquistare i consensi ricevuti da altri titoli Pixar che, invece, hanno immediatamente fatto breccia negli spettatori.

L'apertura Disney verso la comunità LGBTQ

Non si tratta del primo passo che la Disney compie nei confronti della comunità LGBTQ+. Il primo vero personaggio non binario della Disney, fu presentato nel 2021 nella serie "The Owl House", in cui appariva Raine Whispers, presentato con i pronomi they/them. E ancora.

Nel film Lightyear, infatti, vi era stato il bacio tra due personaggi dello stesso sesso, ovvero Hawthorne e Kiko. Si tratta di due donne, le quali avranno anche un figlio, una scelta che aveva già innescato una serie di polemiche, poi spente dopo l'uscita del film. Ancor prima, poi, in Onward, il personaggio dell'ufficiale Specter, è dichiaratamente lesbica.

I passi avanti, quindi, rispetto ad una visione stereotipata della realtà ci sono stati, e rappresentano la nuova linea di produzione per i prossimi contenuti promossi da Disney e Pixar.