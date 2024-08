video suggerito

Tim Curry torna al cinema 12 anni dopo l’ictus, l’ex Pennywise di It reciterà nel film horror Stream Tim Curry sarà nel cast del film horror Stream. I fan dell’attore potranno finalmente rivederlo sul grande schermo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tim Curry torna al cinema dodici anni dopo l'ictus. L'attore, la cui carriera è stata consacrata da ruoli iconici come quello del clown assassino Pennywise nella miniserie It diretta da Tommy Lee Wallace e del Dr. Frank-N-Furter in The Rocky Horror Picture Show, nel 2012 ha avuto un ictus. Dopo i seri problemi di salute, si è dedicato principalmente al doppiaggio. L'attore, tuttavia, è pronto a tornare in un nuovo horror, Stream, scritto, diretto e prodotto da Michael Leavy.

Tim Curry torna al cinema dopo l'ictus

A luglio 2012, Tim Curry ha avuto un ictus che lo ha messo a dura prova. Dopo una lunga riabilitazione, è riapparso in pubblico nel 2015 per ritirare un premio alla carriera ai Tony Awards. Pian piano ha ripreso a lavorare, dedicandosi al doppiaggio. Quest'anno, invece, tornerà alla recitazione. Lo ha annunciato in esclusiva Variety. Michael Leavy, regista e produttore del film Stream, ha ammesso che è stato difficilissimo per lui mantenere il segreto. È entusiasta che l'attore abbia accettato di impreziosire il suo progetto con la sua presenza.

Il film Stream diretto da Michael Leavy

Michael Leavy, in un comunicato diffuso da Variety, ha espresso la sua gratitudine per avere Tim Curry nel cast di Stream:

Leggi anche LORO torna al cinema: il film su Berlusconi in una retrospettiva dedicata a Sorrentino

È stato davvero difficile mantenere il segreto e tenere a bada l'entusiasmo, soprattutto così a lungo. Siamo felici ed entusiasti di riportare Tim sul grande schermo. Il suo fascino si irradia e risplende in tutto ciò che fa. Siamo onorati di averlo in Stream. È una persona che, crescendo, ho idolatrato. Lavorare con lui rende questo uno dei momenti più importanti della mia vita, soprattutto averlo in un progetto che significa così tanto per me. Non vediamo l'ora che i fan possano sedersi e godersi il nostro film al cinema, magari in compagnia di una grande folla. È così che i film horror vanno visti.