Sergio Castellitto e Valerio Lundini insieme al cinema, dal 7 settembre “Il più bel secolo della mia vita” Sarà presentato in anteprima al Giffon Film Festival e dal 7 settembre sarà nelle sale il film che vede Castellitto in coppia con il comico, alla sua quarta prova da attore. Ecco il poster e la sinossi del film.

A cura di Andrea Parrella

Si chiama Il più bel secolo della mia vita il film che vede l'esordio sul grande schermo di Valerio Lundini, al fianco di Sergio Castellitto. La pellicola è diretta da Alessandro Bardani e sarà presentata in anteprima al prossimo Giffoni Film Festival, prima di approdare nelle sale italiane il 7 settembre 2023. In queste ore Lucky Red ha reso nota la locandina del film, che registra la quarta prova da attore per il comico divenuto celebre grazie al programma televisivo Una Pezza di Lundini. Prima di questo ruolo aveva recitato in Biagio – Una storia vera, cortometraggio del 2019 con regia di Matteo Tiberio, Nel bagno delle donne, regia di Marco Castaldi, risalente al 2021 e Gli idoli delle donne, regia di Lillo & Greg e Eros Puglielli, del 2022.

Il cast de Il più bel secolo della mia vita

Non solo Sergio Castellitto e Valerio Lundini, il cast de Il più bel secolo della mia vita vede anche la partecipazione di Carla Signoris, Antonio Zavatteri, Elena Lander, Marzio El Moety, Betti Pedrazzi e con l'amichevole partecipazione di Sandra Milo. A fare da sottofondo al film ci sarà il brano inedito La vita com'è di Brunori Sas.

Di cosa parla Il più bel secolo della mia vita

Quella de Il più bel secolo della mia vita è una storia certamente sui generis, ecco la sinossi: "Per legge Giovanni, figlio non riconosciuto alla nascita, non può conoscere l'identità dei suoi genitori biologici prima del compimento del suo centesimo anno di età. Per riuscire ad attirare l'opinione pubblica, la sua unica speranza è ottenere la complicità di Gustavo, unico centenario non riconosciuto alla nascita in vita. Il solo che avrebbe il diritto di avvalersi di questa normativa, ma che sembra non aver alcun interesse a farlo". La produzione del film è di Lucky Red in collaborazione con Rai Cinema e Prime Video.