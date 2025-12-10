Russell Crowe stronca Il Gladiatore 2: “Tradito il primo film, Massimo insieme a un’altra donna è un’idea folle”

Russell Crowe non le manda a dire. A distanza di 25 anni dal successo mondiale de Il Gladiatore, l’attore che ha dato volto e anima a Massimo Decimo Meridio torna a parlare del sequel di Ridley Scott. Per Crowe, Il Gladiatore 2 avrebbe smarrito completamente ciò che aveva reso il film del 2000 un’icona: la sua bussola morale.

In un’intervista concessa all’emittente australiana Triple J, Crowe racconta il momento esatto in cui ha iniziato a nutrire dubbi sul progetto. Il punto critico? Un dettaglio della trama filtrato durante la lavorazione: l’idea che Massimo avesse avuto un figlio segreto con Lucilla, personaggio interpretato da Connie Nielsen. Una svolta narrativa che, secondo l’attore, ribalta completamente il senso del primo film, costruito sul dolore per la famiglia sterminata e sulla promessa di vendetta che guidava ogni azione del generale romano.

La locandina de Il Gladiatore 2

Crowe, che non compare nel sequel – il suo personaggio muore alla fine del primo film – non ha nascosto la sua delusione: “Il sequel, che non dovremmo nemmeno nominare, dimostra che chi lo ha fatto non aveva compreso davvero cosa rendesse speciale il primo film. Non erano i soldi, non erano le scene d’azione. Era il nucleo morale”. L’attore racconta di aver difeso strenuamente la coerenza del personaggio durante le riprese del 2000, opponendosi a scelte che avrebbero “indebolito” l’essenza di Massimo.

“Mi battevo ogni giorno contro proposte che non funzionavano. Scene di sesso, situazioni fuori luogo… tutto ciò che avrebbe tolto potenza al personaggio. E ora mi dite che aveva anche un’altra donna? È assurdo.”

Il nuovo film, infatti, segue il presunto figlio di Massimo, interpretato da Paul Mescal, e introduce un mondo narrativo distante dall’originale. Critiche a parte, Il Gladiatore 2 ha avuto le sue soddisfazioni al box office, superando i 462 milioni di dollari e portando sullo schermo un cast di star: Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn e Pedro Pascal.