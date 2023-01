Più Giucas Casella che Dracula: Nicolas Cage in Renfield fa ridere già dal trailer È stato diffuso il primo trailer ufficiale di Renfield, che rivisita il mito di Dracula e il rapporto tra l’oscuro signore delle tenebre e il suo fedele servitore.

È stato diffuso il primo trailer ufficiale di Renfield, che rivisita il mito di Dracula e il rapporto tra l'oscuro signore delle tenebre e il suo fedele servitore. Distribuito e prodotto da Universal, nel ruolo del protagonista c'è Nicholas Hoult mentre nel ruolo di un Dracula alquanto improbabile c'è lui, l'inossidabile Nicolas Cage. I fermo immagine, purtroppo, sono spietati: le immagini parlano chiaro. È più Giucas Casella, che Dracula.

La sinossi ufficiale

Renfield è la mostruosa avventura moderna di Dracula, dal punto di vista del suo fedele servitore. Nicholas Hoult interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime al suo padrone e a eseguire ogni suo ordine, anche il più spregevole. Ora, però, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori della sua solita routine. Vuole provare a mettere finalmente la parola fine alla sudditanza nei confronti del Principe delle Tenebre. Il film, diretto da Chris McKay, esce nelle sale italiane il prossimo 27 aprile. Il soggetto è di Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincibile). La sceneggiatura è di Ryan Ridley. Nel cast: Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez.

Renfield nel Dracula di Bram Stoker

Renfield è un paziente di 59 anni, ricoverato nel manicomio del dottor Seward. Si nutre di insetti e aninali: è uno zoofago. Nei suoi deliri, Renfield parla dell'arrivo di un Signore oscuro, il Conte Dracula, il quale, in cambio dei suoi servigi, gli promette migliaia di animali di cui nutrirsi. Renfield si sottomette al suo padrone, ma si ribellerà per evitare che Mina Murray prenda in sposa proprio Dracula. In punto di morte, rivelerà tutta la verità a Van Helsing e salverà alla fine la vita alla ragazza.