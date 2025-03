video suggerito

Pino, il film di Francesco Lettieri su Pino Daniele al cinema in tre serate evento Pino, il film di Francesco Lettieri su Pino Daniele a 70 anni dalla nascita del cantautore partenopeo sarà trasmesso nelle sale il 31 marzo e l'1-2 aprile. Un racconto inedito dell'artista, scomparso ormai dieci anni fa, tra musica, immagini, interviste e un brano inedito.

A cura di Ilaria Costabile

Pino Daniele è stato uno dei grandi protagonisti della musica italiana, scomparso ormai dieci anni fa, il 4 gennaio 2015. Un vuoto, quello lasciato dal cantautore napoletano, amato dalla sua gente, ma capace di far ascoltare i suoi brani ovunque. In occasione dei 70 anni dalla sua nascita, sarà proiettato nelle sale il 31 marzo e l'1-2 aprile, il film Pino, diretto da Francesco Lettieri, un documentario che racconta un lato inedito del cantante, attraverso interviste e filmati.

Pino, il viaggio di Francesco Lettieri nella vita di Pino Daniele

Si tratta di un viaggio, tra musica e immagini che porta lo spettatore alla scoperta di Pino Daniele, un racconto intimo in cui si traccia un ritratto di Napoli, a cui si aggiungono interviste e filmati mai visti. Non è semplice incasellare una figura come quella dell'artista partenopeo, che è stato un cantautore, ma anche un'icona pop, un uomo legato alle sue radici, alla terra cantata nelle sue canzoni, che è sempre stato innamorato anche della Toscana, di Roma, Milano. La sua passione gli ha permesso di incontrare chi, come lui, ha sempre voluto accendere un faro sulla capacità della musica di unire più mondi e il documentario di Francesco Lettieri tenta di raccontare questo aspetto, oltre a quello meramente legato alla produzione musicale.

Ci sarà spazio per le sue canzoni, per gli arrangiamenti, gli esperimenti musicali, raccontando anche la genesi di un inedito ancora nascosto. Il film è il racconto della vita di Pino Daniele, arricchito dalle testimonianze di chi lo ha amato, di chi ha lavorato al suo fianco, con le persone che hanno suonato, girato il mondo in sua compagnia, ma anche chi può raccontare un lato spigoloso, che ha portato a litigi, poi sfociati in una candida pace. I materiali sono stati forniti dalla Fondazione Pino Daniele Ets, che al progetto ha riconosciuto anche il sigillo "70/10 Anniversary". Il film è stato prodotto da Groenlandia, Lucky Red e Tartare Film, tra i colossi alla produzione figura anche Netflix, dove il titolo arriverà prossimamente, dopo l'uscita nelle sale.