Nuove regole agli Oscar 2026, i giurati hanno l’obbligo di guardare tutti i film candidati

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene sia trascorsi appena due mesi dagli ultimi Oscar, è già tempo di pensare alla prossima edizione, quella del 2026, per la quale l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha già stilato delle nuove regole, che riguardano i giurati. Dal prossimo anno, infatti, la giuria avrà l'obbligo di guardare tutti i film che sono stati candidati nelle varie categorie.

Le nuove regole imposte alla giuria per assegnare l'Oscar

Una decisione che sta facendo particolarmente discutere, sebbene non sia stata specificata nel comunicato stampa diffuso dall'Academy, la modalità con cui i giurati debbano visionare i film candidati e come dovranno dimostrare di averlo fatto, ma è un cambiamento epocale nella storia degli Oscar. Si ipotizza che la scelta di rendere obbligatoria la visione dei film sia dettata dalla necessità di non favorire i film spinti da una campagna di presentazione piuttosto imponente, da oggi si voterà solamente dopo la visione del film stesso. Un modo, nemmeno troppo velato, per impedire che all'ambita cinquina arrivino quei titoli per i quali siano stati investiti parecchi soldi in fatto di pubblicità e promozione. Una campagna promozionale per gli Oscar può costare ad una casa produttrice anche 30 milioni di dollari, superando di gran lunga anche le spese di realizzazione del film stesso.

La data dei prossimi Oscar e le nuove categorie

Dalla prossima edizione, la 98esima al Dolby Theatre di Los Angeles, che si terrà il prossimo 15 marzo, saranno introdotte anche nuove categorie. Una di queste è quella dedicata al miglior casting, aggiunta già lo scorso anno, ma che entrerà in vigore per i film del 2025. A questa, poi, ma solo dal 2028 si aggiungerà anche la categoria per il miglior stuntman, dal momento che si tratta di figure essenziali nei film e che hanno permesso di realizzare scene indimenticabili nella storia del cinema.