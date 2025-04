I premi Oscar avranno una nuova categoria: dal 2028 saranno premiati anche gli stuntman

video suggerito

Cambiamenti in vista anche nelle categorie degli Oscar, dopo un lungo periodo di discussione ne è stata introdotta una dedicata agli stuntman. L'Academy ha annunciato la nascita di un nuovo premio ideato per coloro che si rendono protagonisti di acrobazie cinematografiche. La statuetta, però, sarà istituzionalizzata nel 2028. L'ultima categoria aggiunta agli Oscar è quella per il miglior casting, i cui premi verranno assegnati per i film del 2025.

La nuova categoria dedicata agli stuntman

Si tratta di un riconoscimento di cui si è parlato in più occasioni e che per lungo tempo è stato anche fonte di una certa pressione da parte dei rappresentati della categoria, ed è così che nel 2028 per i film del 2027, approfittando del centesimo anniversario dell'Academy Awards, verrà consegnato per la prima volta anche un premio per gli stuntman che permettono la realizzazione di scene ad alto tasso di pericolosità, oltre che di professionalità. Ad annunciare questa svolta, a dir poco epocale sono stati il Ceo dell'Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang che hanno dichiarato: "Siamo orgogliosi di premiare le innovazioni in questo campo da parte di artisti tecnici e creativi".

Chi ha promosso l'iniziativa

A sposare sin dagli albori le istanze di questi professionisti del cinema, è stato il regista e produttore David Leitch, i cui film come The Fall Guy, Deadpool 2, non sono certo privi di effetti speciali, e d'altra parte prima di posizionarsi dietro la macchina da presa è stato lui stesso uno stuntman. Il regista ha firmato una dichiarazione davanti al Board dei Governatori, dicendo chiaramente: "gli stunt sono essenziali in ogni genere di film e hanno le radici nell'opera di pionieri come Buster Keaton, Harold Lloyd e Charlie Chaplin per arrivare ai giorni nostri con il lavoro ispiratore di designer, coordinatori, coreografi e attori". A questo si aggiunge che sono più di un centinaio i professionisti, nell'ambito delle acrobazie cinematografiche, che rientrano in vari settori dell'Academy.