Nostalgia di Mario Martone non sarà tra i film candidati agli Oscar 2023 “Nostalgia” di Mario Martone non sarà tra i film in lizza per l’Oscar come miglior film internazionale. L’Italia, purtroppo, non potrà ambire al prestigioso riconoscimento, come si sperava.

A cura di Ilaria Costabile

Era tra i film in lizza per poter rientrare nell'iconica cinquina che premia il miglio film internazionale agli Oscar 2023, ma purtroppo "Nostalgia" di Mario Martone con Pierfrancesco Favino non ce l'ha fatta. La categoria rappresenta quei titoli che sono prodotti al di fuori degli Stat Uniti e in cui oltre la metà dei dialoghi sia in una lingua diversa dall'inglese.

Il film di Martone fuori dalla short list

È ancora lunga la strada per arrivare a determinare i cinque film che si contenderanno l'ambita statuetta d'oro, ma intanto, il film ambientato a Napoli e presentato al Festival di Cannes, era stato individuato come titolo, tra quelli italiani prodotti nell'ultimo anno a poter ambire all'Oscar come miglior film internazionale. Purtroppo, Nostalgia, non è rientrato nella short list, quindi significa che non ha superato la prima scrematura. Non ci sono film italiani, quindi, candidati all'iconico riconoscimento. Una notizia che lascia un po' l'amaro in bocca per chi sperava che, magari, potesse essere questa la volta buona per poter conquistare un nuovo successo dopo "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, ormai otto anni fa. L'Italia, però, ha conquistato per ora, un posticino con il cortometraggio live action, Alice Rohrwacher con Pupille, prodotto dal Premio Oscar Alfonso Cuarón e finanziato da Walt Disney.

I film stranieri che puntano alla cinquina

Sono questi, invece, i quindici titoli stranieri che hanno superato le prime selezioni in vista del prestigioso premio: Niente di nuovo sul fronte occidentale (Germania), Argentina, 1985 (Argentina), Bardo di Alejandro González Iñárritu (Messico), Cairo conspiracy (Svezia), Il caftano blu (Marocco), Close (Belgio), Il corsetto dell’imperatrice – Corsage (Austria), Decision to leave (Corea del Sud), EO (Polonia) con Lorenzo Zurzolo, Holy spider (Danimarca), Joyland (Pakistan), Last film show (India), The quiet girl (Irlanda), Ritorno a Seul (Cambogia) e Saint Omer (Francia).