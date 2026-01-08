Nightmare 6, salta fuori il finale alternativo del film che nessuno ha mai visto

Quando nel 1991 uscì Nightmare 6 – La Fine, l'intento era chiaro: mettere definitivamente la parola fine alle avventure di Freddy Krueger. Il sesto capitolo del franchise ci riuscì, almeno sulla carta. Freddy moriva, e sebbene il Demone dei Sogni sarebbe tornato in Wes Craven's New Nightmare, Freddy vs. Jason e nel remake del 2010, nella timeline originale della saga quel film del '91 rappresentava davvero la conclusione della storia. O almeno così pensavamo.

La regista rompe il silenzio: "Esiste un finale che nessuno ha mai visto"

Rachel Talalay, regista di Freddy's Dead, ha fatto cadere una notizia bomba sul suo canale YouTube. Esiste un finale alternativo del film che non è mai stato visto e che si ritiene perduto per sempre. La parte più sorprendente? Quel finale fu effettivamente girato.

"Non so quanto sia noto che esista un finale aggiuntivo, una coda, per Freddy's Dead", ha spiegato Talalay. "Qualcosa che abbiamo filmato, e sembra che nessuno abbia più il filmato. So che lo abbiamo girato, e avevo persino un montaggio, ma è scomparso." A prova di quanto afferma, la regista ha pubblicato alcuni screenshot che documentano l'esistenza di questo materiale.

I demoni trovano un nuovo ospite

Nel finale "andato perduto", i demoni che avevano trasformato Freddy Krueger in un mostro soprannaturale trovano un nuovo corpo ospite dopo la morte del serial killer. "Quello che ho trovato nei miei archivi è la prova che abbiamo effettivamente girato il finale secondo la sceneggiatura", racconta Talalay. "Questa coda mostrava sostanzialmente i demoni di Freddy entrare nel corpo di un altro ragazzo. Il ciclo si perpetua."

La sequenza venne tagliata quasi immediatamente, senza nemmeno essere sottoposta ai test con il pubblico. "Fu praticamente concordato all'unanimità che non puoi chiamare il film Freddy's Dead: The Final Nightmare (Nightmare 6 – La fine in italiano, ndr) e avere una coda del genere", ha spiegato la regista.