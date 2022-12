Natale a tutti i costi, Christian De Sica: “Potrebbe anche diventare una serie” A Fanpage.it, l’attore racconta le sue impressioni su questa commedia disponibile dal 19 dicembre in piattaforma, in vetta alla classifica dei contenuti più visti: “È la mia prima volta su Netflix e mi sono trovato benissimo”.

Natale a tutti i costi è il film che segna l'esordio su Netflix di Christian De Sica. A Fanpage.it, l'attore racconta le sue impressioni su questa commedia disponibile dal 19 dicembre in piattaforma, subito in vetta alla classifica dei contenuti più visti: "È la mia prima volta su Netflix e mi sono trovato benissimo. Da tempo volevo fare una commedia come questa". E sul futuro: "I produttori hanno detto che se va bene, possiamo pensare a una serie tv incentrata su questa famiglia”.

A una settimana dal debutto, Natale a tutti i costi continua a essere stabilmente in prima posizione tra i contenuti più visti di Netflix. Christian De Sica condivide con noi la sua felicità per aver partecipato a questo progetto: "È da tempo che desideravo fare una commedia e sono contento che Giovanni Bognetti mi abbia chiamato". E su Angela Finocchiaro: "Siamo una bella coppia, avevamo già fatto qualcosa insieme, ma in questo film è nata maggiore alchimia".

Christian, si dice che non è Natale senza un tuo film.

Beh, sì. Anche se questo non è cinepanettone, io sono abituato a fare le farse. Film che non rinnego affatto perché se oggi sono qui è grazie ai cinepanettoni. Mi hanno portato amore e affetto, da parte soprattutto dei ragazzi ed è una grande soddisfazione. Mi incontrano per strada, mi salutano: “Fatte dà un bacio, ‘a Chri!”, per me sono frustate di vitalità.

Natale a tutti i costi è una bella commedia italiana.

È da tempo che desideravo fare una commedia e sono contento che Giovanni Pugnetti mi abbia chiamato. Devo dire che sono accompagnato da attori veramente bravi.

C'è una bella sintonia con Angela Finocchiaro, come ti trovi a lavorare con lei?

Sì, abbiamo fatti anche altri film insieme. La scuola più bella del mondo, un altro film di Brizzi, quello di Siani l'anno scorso, ma questo è quello dove è nata maggiore alchimia. Sono veramente bravi anche i ragazzi, sia Dharma Mangia Woods sia Claudio Colica.

Claudio Colica può essere considerato un tuo erede oppure preferisci non averne?

L'ho conosciuto che mi veniva a chiedere gli autografi quando c'erano le prime dei cinepanettoni. È un mio fan. Però, ecco è romano come me, fa il comico come me, certo c'ha quaranta chili meno di me e io molti anni più di lui.

Come si sta su Netflix?

Su Netflix mi trovo benissimo, mi ha portato una bella storia che è piaciuta talmente tanto che l'altro giorno sia Usai che Straffi (Alessandro Usai e Iginio Straffi, i produttori, ndr) hanno detto che in base al successo, si potrebbe pensare a una bella serie tv su questa coppia marito e moglie.

A proposito di Straffi, che è il papà delle Winx: ma c'è anche un pizzico di atmosfera fatata in questo film con quel lieto fine?

Beh, c'è un lieto fine ma c'è anche un po' di cattiveria dentro. A me piace che anche a Natale ci sia un po' di cattiveria, dico sempre che si ride col Demonio e non con San Francesco.