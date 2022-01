Morte di Sydney Poitier, cambio di programmazione di La7 per omaggiare l’attore Cambia la programmazione della rete a poche ore dalla scomparsa di Sydney Poitier. In prima serata andrà in onda il film “Indovina chi viene a cena?”.

A cura di Andrea Parrella

A poche ore dalla notizia dellascomparsa di Sydney Poitier, La7 cambia tempestivamente la programmazione della prima serata per omaggiare l'attore morto all'età di 94 anni. Dopo la regolare puntata di In Onda, il talk condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, annullata la messa in onda del previsto film con Kevin Costner "JFK – Un caso ancora aperto", per fare spazio a "Indovina chi viene a cena?", film del 1967 con protagonista Sydney Poitier e tra i più celebre con l'attore premio Oscar.

Sydney Poitier non è stato un attore qualsiasi e la cosa non va correlata solo all'indiscutibile talento professionale, ma al valore simbolico in quanto primo attore afroamericano a riceve il premio Oscar come miglior attore. Un attore nero, protagonista su quel palco, prima del 1964, non si era mai visto. L'unico precedente risaliva a 24 anni, quando Hattie McDaniel fu premiata come miglior attrice non protagonista per Via col vento, ma in quel caso non poté nemmeno salire sul palco. L'Oscar per Poitier arrivava in anni in cui il razzismo non era stato affatto debellato negli Stati Uniti e il premio al primo attore nero si poteva ritenere un grande simbolo in questo senso, per quanto lui stesso fosse considerato troppo docile e accomodante sul tema.

La carriera di Sydney Poitier

Nato a Miami, trascorre la sua prima infanzia a Nassau per poi trasferirsi a New York dove frequenta una scuola di recitazione per interpreti di colore. Esordisce prima sul palco di Broadway, poi ad Hollywood, con il primo film ‘Uomo bianco, tu vivrai!’ Del 1950. Il suo grande anno però è il 1963, quando nei panni dell’operaio Homer Smith vince il premio Oscar come miglior attore, il Golden Globe e l’Orso d’Argento nel film ‘I gigli del campo’ diretto da Ralph Nelson. Pochi anni dopo è il momento de ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs‘, ruolo che riprenderà negli altri capitoli della saga, e del cult ‘Indovina chi viene a cena?’, diretto da Stanley Kramer, con Katharine Hepburn, Katharine Houghton e Isabel Sanford.

L'Oscar alla carriera negli anni '90

Negli anni ’90 Poitier è nel cast del thriller ‘Sulle tracce dell’assassino‘, di Roger Spottiswoode e in ‘Nikita – Spie senza volto‘, di Richard Benjamin. Negli anni ’90 dirige ‘Papà è un fantasma‘, mentre nel 1992, è con Robert Redford, Dan Aykroyd e River Phoenix ne ‘I signori della truffa‘ e, 5 anni dopo, lo vediamo in ‘The Jackal‘, accanto a Bruce Willis e Richard Gere. L’ultimo film per il grande schermo è ‘L’ultimo fabbricante di mattoni‘, di Gregg Champion, del 2001. L’anno successivo, gli venne consegnato l’Oscar alla carriera.