Morta l’attrice Connie Chiume, icona in Sudafrica e volto dei film di Black Panther

A cura di Andrea Parrella

È morta all'età di 72 anni l'attrice e regista Connie Chiume. L'interprete sudafricana è apparsa nei film "Black Panther" e il sequel "Black Panther: Wakanda Forever". In carriera ha raggiunto la notorietà grazie ai ruoli interpretati per la televisione sudafricana e per il film musicale del 2020 "Black is King" di Beyoncé. L'annuncio della morte è stato dato dalla sua famiglia sui social e la causa del decesso, al momento, non è stata resa nota.

L'annuncio della morte da parte della famiglia

I familiari dell'attrice hanno pubblicato un comunicato sui social: "La famiglia Chiume è dispiaciuta di informare della scomparsa dell'attrice pluripremiata di fama internazionale Connie Chiume. Connie Chiume, 72 anni, è deceduta al Garden City Hospital il 6 agosto 2024. La famiglia chiede privacy durante questo difficile periodo. La famiglia comunicherà ulteriori dettagli". A rendere omaggio all'attrice anche gli account ufficiali del governo sudafricano: “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi della pluripremiata e leggendaria attrice Connie Chiume. Il suo straordinario lavoro sarà sempre ricordato”.

La carriera nella tv sudafricana

Quinta di nove figli, Chiume aveva iniziato a lavorare come infermiera e nel 1977 per poi trovare la sua strada nel mondo dello spettacolo trasferendosi in Grecia ed entrando nel cast del musical "Sola Sola". A darle popolarità la serie televisiva sudafricana "Inkom’ Edla Yodwa" a fine anni Ottanta. Ha vinto il NTVA Avanti Award come migliore attrice in una serie drammatica per il suo ruolo in "Soul City" nel 2000.

La carriera a Hollywood

Poi nel corso degli anni l'attrice ha raggiunto anche una notorietà internazionale grazie ad alcuni ruoli ad Hollywood. In particolare nel 2018 è stata scelta per interpretare Zawavari, un’anziana della tribù dei minatori in Black Panther di Ryan Coogler. Nel sequel del 2022 "Black Panther: Wakanda Forever" ha sostituito il personaggio di Zuri (Forest Whitaker). Inoltre negli ultimi anni aveva interpretato la madre di Simba, Sarabi, in "Black is King", il film musicale Disney di Beyoncé basato su "Il Re Leone".