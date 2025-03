video suggerito

Rivelate le cause della morte di The Vivienne, la drag queen scomparsa a 32 anni: overdose di ketamina È stata un'overdose di ketamina a uccidere The Vivienne, la drag queen simbolo del programma RuPaul's Drag Race UK scomparsa a soli 32 anni all'inizio dell'anno.

La famiglia di The Vivienne, star di RuPaul's Drag Race, ha rivelato che l'artista è morto a causa di un arresto cardiaco dopo aver assunto ketamina. La drag queen, vincitrice della prima edizione del talent, è morta il 6 gennaio 2025 all'età di 32 anni. The Vivienne, 32 anni, il cui vero nome era James Lee Williams, è stato trovato senza vita nel bagno della propria abitazione a Chorlton-by-Backford, vicino Chester, il 5 gennaio di quest'anno, come era emerso durante un'inchiesta preliminare tenutasi a febbraio.

"Devastanti effetti sul suo corpo a causa della ketamina"

"Spero che rendendo pubbliche queste informazioni possiamo sensibilizzare sulle pericolosità dell'uso continuativo di ketamina e sui suoi effetti sul corpo," ha dichiarato Simon Jones, manager e amico di The Vivienne, ad Attitude Magazine. "L'uso di ketamina è in aumento, particolarmente tra i giovani, e non credo che i pericoli completi di questa droga vengano discussi adeguatamente," ha aggiunto Jones.

La fama, poi la dipendenza

Il personaggio di The Vivienne era stato catapultato alla fama internazionale dopo aver vinto la prima stagione di RuPaul's Drag Race UK nel 2019. Ma in parallelo alla sua ascesa alla celebrità, Williams ha anche combattuto con la dipendenza da droghe, un aspetto di cui aveva parlato apertamente in passato. La notizia della sua morte improvvisa e inaspettata a gennaio ha scatenato un'ondata di dolore, con centinaia di familiari, amici e fan che si sono riuniti nella sua città adottiva, Liverpool, per rilasciare palloncini verdi in aria sulle note delle canzoni preferite di The Vivienne tratte dal musical Wicked. Al funerale della star televisiva a Denbighshire, nel Galles del Nord, hanno partecipato numerosi personaggi. Oltre alla vittoria nello show, nel 2023 ha partecipato a Dancing On Ice e ha interpretato il ruolo della Strega dell'Ovest in un tour del musical Il Mago di Oz.