Lite per un posto a sedere per L’Odissea, urla interrompono il film e interviene la polizia

Al Multiplex Giometti di Pesaro, una proiezione de L’Odissea è stata sospesa dopo che una discussione tra due spettatori è degenerata. Tutto sarebbe nato da un posto a sedere: uno dei clienti avrebbe trovato occupata la poltrona indicata sul proprio biglietto e il confronto verbale si sarebbe rapidamente trasformato in un acceso litigio. Il personale del multisala ha dovuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L'entusiasmo per l'uscita de L'Odissea di Christopher Nolan sta riempiendo le sale cinematografiche, ma in alcuni casi l'atmosfera di festa ha lasciato spazio a momenti di tensione. Tra file sold out, spettatori arrivati con largo anticipo e sale gremite, non sono mancati episodi che hanno costretto il personale dei cinema a intervenire per riportare la calma. Uno dei casi più discussi si è verificato al Multiplex Giometti di Pesaro, dove una proiezione è stata sospesa dopo che una discussione tra due spettatori è degenerata. Secondo le testimonianze raccolte tra chi era presente, tutto sarebbe nato da un posto a sedere: uno dei clienti avrebbe trovato occupata la poltrona indicata sul proprio biglietto e, nel tentativo di risolvere la situazione, il confronto verbale si sarebbe rapidamente trasformato in un acceso litigio. Le urla hanno reso impossibile proseguire la visione del film, costringendo il personale del multisala a interrompere la proiezione e a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno ricostruito l'accaduto e riportato la situazione sotto controllo. Solo allora è stato possibile far ripartire il film, con un inevitabile ritardo e il disappunto del pubblico presente, che ha visto la serata trasformarsi in qualcosa che è sfuggita dal loro controllo.

L'episodio si inserisce in una serie di inconvenienti che stanno accompagnando anche il debutto del nuovo capitolo dedicato all'Uomo Ragno. In diverse città, infatti, l'enorme partecipazione del pubblico alle proiezioni di Spider-man brand new day ha portato anche a momenti di confusione. Sale evacuate in più di un'occasione, a causa di motivi molto diversi tra loro. A Palermo l'episodio che ha visto l'intera sala sfollata a causa di uno spray al peperoncino probabilmente usato impropriamente e il cui contenuto diffuso tramite sistemi di areazione. In giro per il mondo altre circostanze hanno previsto l'intervento di polizia o esercenti di sala per placare gli animi, dopo la presunta rissa in India per esempio, o sedare il pubblico disgustato da flatulenze talmente forti da costringerli a dirigersi verso l'uscita prima della fine del film.