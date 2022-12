Le streghe di Robert Zemeckis su Canale5: cast e trama del film con Anne Hathaway e Octavia Spencer Su canale 5 va in onda il film “Le streghe” di Robert Zemeckis, un remkake dell’omonimo racconto di Roald Dahl del 1990. Nel cast ci sono Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci e il leggendario Chris Rock.

Su Canale 5 va in onda Le Streghe, il remake firmato da Robert Zemeckis e tratto dall'omonimo racconto fantasy "Chi ha paura delle Streghe? " di Roald Dahl del 1990. Nel cast ci sono Anne Hathaway, Stanley Tucci e diversi altri attori noti al grande pubblico. Il film è uscito in Italia e negli Stati Uniti nel 2020. Il protagonista della storia è un giovane orfano che alla fine degli anni Sessanta si trasferisce con la donna in una cittadina dell'attuale Alabama insieme all'attuale nonna. I due si imbattono in alcune streghe, decisamente diaboliche, che hanno in mente piani malefici con l'aiuto della Strega Suprema.

La trama di Le Streghe di Zemeckis

Rivisitando l'amato racconto di Roald Dahl per un pubblico moderno, la visione innovativa de "Le streghe" di Zemeckis, narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.

Il cast completo: attori e personaggi

Le Streghe è interpretato da diverse attrici premio Oscar, come Anne Hathaway, mentre la sceneggiatura è di Robert Zemeckis e Guillermo del Toro. Il film è prodotto dallo stesso Zemeckis, al fianco di Jack Rapke, del Toro, Alfonso Cuaron e Luke Kelly. Di seguito l'elenco completo del cast e dei loro personaggi:

Anne Hathaway- Grande Strega Suprema

Octavia Spencer- Nonna

Kristin Chenoweth- Mary/ Gigia

Stanley Tucci- Sig. Stringer

Charles Edwards- Sig. Jenkins

Jahzir Kadeem Bruno- bambino/ topo

Codie-Lei Eastick- Bruno Jenkins