video suggerito

La storia vera di Andrea Spezzacatena raccontata nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa Il ragazzo dai pantaloni rosa è ispirato alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo essere stato vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola. Il film è in sala da giovedì 7 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e cyberbullismo, si tolse la vita il 20 novembre 2012 a 15 anni. È sua la storia raccontata nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa, tratto dal libro scritto da sua madre Teresa Manes. La donna, dopo la morte del figlio, ha ricostruito l'inferno che il ragazzino ha dovuto attraversare per aver indossato dei pantaloni stinti in un lavaggio e diventati rosa, indumento che l'ha reso un bersaglio dei bulli della sua scuola. Il film, ambientato a Roma, segue la drammatica vicenda narrata dalla voce del protagonista. Dopo essere stato proiettato in anteprima per le scuole, arriva in sala giovedì 7 novembre.

Chi era Andrea Spezzacatena, 15enne vittima di cyberbullismo

Andrea Spezzacatena aveva 15 anni quando si tolse la vita il 20 novembre 2012. Solo dopo la sua morte la madre scoprì dal suo profilo social che il figlio era vittima di cyberbullismo. A scuola, infatti, lo iniziarono a prendere in giro perché un giorno si presentò in classe indossando un paio di pantaloni rosa (inizialmente rossi ma scoloriti a causa di un lavaggio scorretto). I compagni di classe arrivarono persino a creare una pagina su Facebook contro di lui in cui veniva etichettato come "il ragazzo dai pantaloni rosa".

La storia dei pantaloni rosa: la trama del film sulla tragedia

La voce narrante de Il ragazzo dai pantaloni rosa è quella di Andrea Spezzacatena che racconta la sua vita dalla più tenera età fino all'adolescenza. Il protagonista trascorre un'infanzia serena a Roma, dove vive con sua madre, suo padre e il fratellino minore. Quando arriva in una nuova scuola incontra Sara, che diventerà la sua migliore amica. Andrea, però, desidera stringere amicizia con Christian, il più popolare dell'istituto. All'inizio sembra che tra i due possa nascere un legame ma le cose andranno diversamente e Andrea verrà preso di mira da Christian.

Claudia Pandolfi al Rome Film Fest 2024 sul red carpet de "Il ragazzo dai pantaloni rosa"

Il cast con Claudia Pandolfi

Nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa Teresa Manes, madre di Andrea, è interpretata da Claudia Pandolfi. Corrado Fortuna, invece, interpreta il padre del ragazzino. Il giovane Samuele Carrino è Andrea mentre Sara Ciocca e Andrea Arru, sono l'amica del cuore e il compagno che bullizza Andrea.