Iniziate le riprese di Fuori, il nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie Iniziate le riprese di Fuori, il nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie. Si svolgeranno a Roma per una durata complessiva di otto settimane. La storia è quella della famosa scrittrice Goliarda Sapienza, come lei l'ha raccontata.

Sono iniziate le riprese di Fuori, il nuovo film di Mario Martone, tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, la sceneggiatura è firmata da Mario Martone e Ippolita di Majo. Il film è interpretato da Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis, Elodie. Le riprese si svolgeranno a Roma per una durata complessiva di otto settimane. Il regista è reduce dagli enormi successi di Nostalgia e Laggiù qualcuno mi ama, il documentario dedicato a Massimo Troisi.

Produzione, fotografia, scenografia, costumi e distribuzione

Fuori è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film con Rai Cinema e The Apartment per l'Italia e SRAB Films per la Francia, in collaborazione con Fremantle. La fotografia è a cura di Paolo Carnera, il montaggio di Jacopo Quadri, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi sono di Loredana Buscemi. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution.

“ “Nessuna persona e nessun luogo sono veri per sempre” ” Goliarda Sapienza, Le certezze del dubbio.

La trama di Fuori, il nuovo film di Mario Martone

Una scrittrice finisce in carcere per un gesto folle e inaspettato. In prigione, l’incontro con alcune giovani detenute diventa un'esperienza di rinascita. Una volta fuori, in una torrida estate romana in cui il tempo sembra sospeso, la scrittrice continua a frequentare le donne con cui ha stretto amicizia e che ora, come lei, sono tornate in libertà. Nasce una relazione profonda e decisiva per la sua vita, un legame autentico che nessuno lì fuori riuscirà a comprendere. Questa scrittrice è Goliarda Sapienza, e questa è la sua storia, come lei l’ha raccontata. “Nessuna persona e nessun luogo sono veri per sempre” (Goliarda Sapienza, Le certezze del dubbio).