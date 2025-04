video suggerito

Il nostro Papa, il ritratto di Papa Francesco nel docufilm in onda stasera su Rai3 Su Rai3 alle 20:40 va in onda il documentario “Il nostro Papa”, la prima biografia per immagini approvata dal pontefice e tratta dall’omonimo libro di Tiziana Lupi. Un racconto dalle origini della famiglia Bergoglio, passando per l’infanzia e arrivando alla formazione di un uomo diventato poi il primo pontefice sudamericano. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, lunedì 21 aprile, andrà in onda su Rai3 alle 20:40 il docufilm Il nostro Papa, che ripercorre alcuni dei momenti più significativi del pontificato di Jorge Mario Bergoglio, attraverso immagini, interviste, una raccolta di memorie pubbliche e private, che attingono anche dall'infanzia del papa, accompagnate dal racconto del giornalista Massimo Minella. Il documentario, diretto da Marco Spagnoli, è tratto dall'omonimo libro di Tiziana Lupi, che ha contribuito anche alla regia.

Dalle origini al pontificato di Jorge Mario Bergoglio

Il film è la prima biografia per immagini del Papa, da lui approvata, ed è una co-produzioni tra Italia e Argentina, prodotta Red Film e Lazos de Sangre, in collaborazione con Rai Cinema, e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà. Ne Il nostro Papa si traccia la storia della famiglia Bergoglio, partendo dalle origini italiane, raccontando l'arrivo in Argentina, l'infanzia di Jorge Mario Bergoglio, la sua vocazione, gli anni trascorsi ad insegnare e poi il percorso che lo ha portato a diventare Papa Francesco.

Ad interpretare un giovane Bergoglio è stato chiamato l'attore spagnolo Iago Garcia che per prepararsi al meglio per calarsi nel ruolo, tramite viaggi, interviste comprenderà la formazione di un uomo che è poi diventato Papa. Nel descrivere quanto si vede nel docufilm, gli autori hanno precisato che l'intento del progetto è sempre stato quello di mettere in luce l'umanità di uomo di chiesa, unita ad una tenacia che insieme alla semplicità è stata la chiave per apportare cambiamenti significativi:

La nostra sembra una favola, ma non lo è: è quanto accaduto alla famiglia di Francesco e allo stesso Papa, un uomo che per impegno e dedizione merita solo rispetto e attenzione, ma anche una sconfinata ammirazione per la sua semplicità e la sua determinazione a cambiare lo stato delle cose. Per i poveri, certo, ma anche per gli umili, gli offesi, i piccoli, i deboli, gli uomini e le donne che non godono della protezione di niente e di nessuno.