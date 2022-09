High School Musical 4: The Reunion, un assaggio del film nella serie di Disney+ High School Musical 4 si farà? Questa la domanda che i fan del franchise Disney si sono posti dopo la notizia che nella serie omonima di Disney + ci sarà un riferimento proprio al quarto capitolo della saga.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i film Disney che hanno segnato l'immaginario degli Anni Duemila, c'è senza dubbio High School Musical, con protagonisti Zac Efron e Vanessa Hudgens, il cui successo ha permesso che diventasse un franchise da tre capitoli e anche una serie tv, ovviamente disponibile su Disney Plus. L'idea di realizzare un quarto film che raccontasse la reunion dei protagonisti era già nell'aria, ma non è mai arrivata la conferma da parte della casa di produzione, soprattutto perché non è certo chi potrebbe prendervi parte tra gli attori. Intanto, però, nella nuova stagione della serie potrebbe esserci un assaggio di questo quarto capitolo, in attesa di veder realizzato il sequel.

Perché si parla del film nella serie Disney +

Ad annunciare questa novità sono state le star della serie, prodotta nel 2019, ovvero Joshua Bassett, Sofia Wylie, Matt Cornett e Dara Reneé. I tre hanno spiegato che in questa nuova stagione di High School Musical: The Musical: La serie, che sin dall'inizio gioca con l'espediente metacinematografico, per cui i protagonisti sono degli alunni di un liceo che si trovano a dover riprodurre (nella prima stagione) il successo del musical Disney, ed è così che arrivati al terzo capitolo dello spin off accade una cosa a dir poco particolare. I ragazzi, arrivati all'ultimo anno di scuola, devono portare in scena uno spettacolo che si intitola "High School Musical 3: Senior Year" e quindi la riproduzione del terzo film della saga. Quando torneranno tra i banchi di scuola, pronti ad organizzare tutto, troveranno ad attenderli una sorpresa: saranno catapultati sul set di High School Musical 4: The Reunion e loro dovranno fare le comparse.

High School Musical 4 si farà?

Dopo questo intreccio tra film e serie, viene spontaneo chiedersi se il film, quindi, ci sarà. La risposta definitiva non è ancora arrivata, ma il fatto che sia stato introdotto nella serie questo espediente narrativo lascia la strada aperta ad una possibilità. Alcuni degli attori presenti nel franchise hanno poi recitato anche in qualche episodio dello show Disney+, si tratta di KayCee Stroh, Lucas Grabeel e Corbin Bleu, gli stessi che insieme a Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Monique Coleman, hanno organizzato una reunion video in cui cantare la celebre "We All In This Together" durante il 2020, in piena pandemia. In quell'occasione Zac Efron partecipò registrando un messaggio, non è quindi chiaro se nell'eventualità di un sequel i divi del film originale siano disposti a tornare in quei panni che da adolescenti li hanno resi famosi.