Harry Styles in My Policeman, il trailer del film che racconta un amore proibito Arriverà a novembre su Prime Video il nuovo film con Harry Styles, storia di un amore proibito ambientata nella Gran Bretagna degli anni ’50.

A cura di Andrea Parrella

Harry Styles è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più in vista del momento. La sua carriera sta attraversando una fase di grande dinamismo, che lo vede riscuotere consensi in musica così come davanti alla macchina da presa. Proprio in questi giorni è stato protagonista al Lido di Venezia, dove è stato presentato il film di cui è protagonista, Don't worry my darling, diretto dalla compagna Olivia Wilde.

Allo stesso tempo, proprio in queste ore Amazon Prime Video ha rilasciato il trailer di My Policeman, altra pellicola che vede Styles nei panni di protagonista di una storia di grande complessità, quella di un amore proibito e del cambiamento delle convenzioni sociali. Diretto dal regista Michael Grandage, si tratta della storia di tre ragazzi, il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson), tre personaggi calati nella Gran Bretagna degli anni ’50. Negli anni ’90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.

Quando esce My Policeman

My Policeman , che verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 4 novembre 2022 in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Harry Styles a Venezia

Allo stesso tempo in questi giorni Il cantante è co protagonista di Don’t worry darling, il film con Florence Pugh, diretto dalla regista nonché sua dolce metà Olivia Wilde, per la sezione Fuori Concorso. “Sono grato alle persone che mi hanno sempre appoggiato nella mia vita, che mi hanno consentito di poter fare la musica che mi piace e ora mi seguono al cinema”, ha dichiarato Styles. “Credo di poter restituire anche da qui la mia gratitudine”.

La carriera da attore di Harry Styles

Al cinema dal 22 settembre, Don’t worry darling è un thriller dispotico ambientato nell’America negli anni di ’50. La protagonista, interpretata da Florence Pugh attesa per il red carpet di lunedì 5 settembre, nel film sarà “un’eroina rivoluzionaria” che ribalterà il sistema in cui gli uomini lavorano e le mogli si dividono tra la cura della casa e lo shopping. Style, nei panni del co protagonista Jack, a Venezia ha ringraziato i suoi fan per la fiducia e il supporto alla sua carriera, che si muove tra musica e cinema: “Quello che mi piace della recitazione è la sensazione di non avere idea di cosa sto facendo. La musica è una cosa molto personale. Nella recitazione la maggior parte delle volte fingi di interpretare qualcun altro”, ha spiegato.