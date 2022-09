La prima reazione in pubblico di Harry Styles dopo i rumors sullo sputo contro Chris Pine a Venezia Harry Styles ha interrotto il silenzio dopo i rumors che lo avevano travolto in seguito alla prima di “Don’t Worry Darling”, quando era stato accusato di avere sputato addosso al collega Chris Pine.

A cura di Stefania Rocco

Nei momenti immediatamente successivi allo scoppio dello “sputo-Gate”, Harry Styles si era rifiutato di fare commenti, Il cantante e attore era stato travolto dalle critiche dopo la prima di “Don’t Worry Darling” alla Mostra del Cinema di Venezia. Accusato di avere sputato contro Chris Pine, suo collega nel film diretto da Olivia Wilde, Styles aveva preferito non commentare l’accaduto e a lasciare che fosse Pine a smentire la vicenda al suo posto. Fino a qualche ora fa quando, nel corso di un concerto, il cantante ha rotto il silenzio.

La battuta di Harry Styles sullo sputo a Chris Pine

In occasione dell’ultimo concerto tenuto a New York, di fronte a centinaia di fan, Styles ha finalmente commentato la vicenda. E lo ha fatto una battuta, gettando acqua sul fuoco divampato dopo l’episodio. “Questo è il nostro decimo spettacolo al Madison Square Garden. È davvero magnifico essere tornati a New York. Ho fatto giusto un salto veloce a Venezia per sputare su Chris Pine. Ma non preoccupatevi, siamo tornati!”, ha detto Styles senza curarsi di nascondere una risata, accolto dalle ovazioni del pubblico.

La smentita di Chris Pine: “Un dramma inesistente”

Il primo a commentare la vicenda era stato Chris Pine. All’indomani della proiezione della prima di “Don’t Worry Darling”, aveva dichiarato: “Questa è una storia ridicola, una fabbricazione completa e il risultato di una strana illusione online, che è chiaramente ingannevole e consente speculazioni sciocche”. Una smentita piena, dunque. Eppure il video diventato immediata,ente virale, tanto da circolare ancora adesso in rete, mostra che qualcosa è accaduto in quel frangente, sebbene i due protagonisti della vicenda raccontino una differente versione dei fatti secondo la quale lo sputo sarebbe il frutto di un strana forma di illusione ottica collettiva.