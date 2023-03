Gears of War arriva su Netflix: il film scritto dall’autore di Doctor Strange e Dune Un passo avanti verso il prossimo film Netflix su Gears of War: annunciato l’ingaggio di Jon Spaihts per la scrittura. Dave Bautista vuole interpretare Marcus Fenix.

Un passo avanti verso il prossimo film Netflix su Gears of War. Variety ha annunciato l'ingaggio di Jon Spaihts per la scrittura del progetto. È il co-autore di Dune, Dune: Parte Due e Doctor Strange e adesso sarà lui ad affrontare la sfida, complessa certamente, di adattare uno dei più grandi videogiochi sparatutto di sempre: "Gears of War". Jon Spaihts ha spiegato a Variety: "Gears of War è un mondo ben progettato e ha un sistema di combattimento che porta la letalità della guerra e l'importanza di stare al fianco dei tuoi compagni di squadra. Vogliamo fare grande cinema".

Mistero sul cast: Dave Bautista vuole farne parte

C'è ancora mistero su chi farà parte di questo progetto dall'altro lato della macchina da presa. e dalla scrivania. Sappiamo che Dave Bautista si è candidato e ha già dichiarato di aver "provato di tutto" pur di far parte di "Gears of War". L'attore ha già lavorato proprio a Dune e ha la fisicità per intepretare Marcus Fenix, il protagonista principale dei primi tre giochi della serie di videogiochi. Marcus Fenix è un sergente dell' esercito COG, è un leggendario eroe di guerra, decorato con la Stella di Embry.

La trama

Gears of War racconta l'epopea dei soldati della Squadra Delta che combattono per salvare gli umani che abitano sul pianeta immaginario Sera da un nemico implacabile sotterraneo conosciuto come L'Orda di Locuste. Nel videogioco, assumiamo il ruolo di Marcus Fenix, un ex detenuto e un soldato dedito alla guerra.

Le dichiarazioni

The Coalition, casa che ha sviluppato il videogioco Microsoft disponibile su Xbox, ha fatto sapere: "Siamo entusiasti di collaborare con Jon e il team di Netflix per dare vita a Gears of War. Jon è un maestro nel narrare storie e creare epici universi di fantascienza; inoltre, è un vero fan di Gears of War. Non avremmo potuto chiedere un compagno di squadra migliore per onorare il nostro franchise e offrire una storia autentica a tutti gli spettatori".