Film, tv e serie in prima serata stasera 7 novembre 2023 Stasera in TV, 7 novembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. Su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata della miniserie Per Elisa – Il caso Claps mentre su Canale 5 la Champions League con la partita Milan Vs PSG.

A cura di Redazione Spettacolo

I programmi tv e i film di stasera, martedì 7 novembre 2023, in onda su tutti i canali Rai e Mediaset.

Su Rai 1 l'ultima puntata della miniserie Per Elisa – Il caso Claps che ricostruisce l'intera storia dalla scomparsa della studentessa fino al ritrovamento del corpo, mentre su Canale 5 appuntamento settimanale con la Champions League con il match Milan Vs PSG.

La guida tv ai programmi di oggi martedì 7 novembre 2023: Rai e Mediaset

Rai1

Per Elisa – Il caso Claps (Serie TV) ore 21.30: la miniserie ha ripercorso la tragica storia di Elisa Claps. La sedicenne è stata uccisa da Danilo Restivo e, nel finale di stagione assisteremo al ritrovamento del corpo di Elisa, oltre all’omicidio di Heather Barnett.

Rai 2

Boomerissima (Programma tv) ore 21.20

Rai 3

Avanti popolo (Approfondimento) ore 21.20

Rete 4

E' sempre cartabianca (Programma tv) ore 21.25

Canale 5

Calcio – Champions League – Milan Vs PSG (Sport) ore 21.00: la partita allo stadio Giuseppe Meazza sarà importantissima per la squadra di Pioli, che deve fare un risultato positivo per giocarsi tutte le sue carte nelle ultime due sfide della prima fase del massimo torneo europeo

Italia 1

Le Iene Show 2024 (Programma tv) ore 21.17: si parlerà di camorra e Roberto Saviano condividerà alcuni dettagli riguardo a Insider – faccia a faccia con il crimine.

La7

Dimartedi' (Attualita') ore 21.15

TV8

Pechino Express La via delle Indie (Reality) ore 21.35

NOVE

The Peacemaker (Film) ore 21.25

Real Time

Primo appuntamento (Programma tv) ore 21.30

La programmazione in prima serata sugli altri canali