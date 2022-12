Emma Thompson: “Non rivedo mai Love Actually, mi ricorda che sono stata pagata poco” Tra i Love Actually addicted, soprattutto nel periodo natalizio, non figura Emma Thompson, attrice protagonista del film che ha confessato di non essere solita rivederlo in tv: “Mi ricorda che non sono stata pagata abbastanza”.

A cura di Stefania Rocco

Chi non ha visto, almeno una volta nella vita, la commedia romantica Love Actually, tradizionalmente riproposta in tv durante il periodo natalizio nel corso degli ultimi 20 anni? Non Emma Thompson, una delle protagoniste del film. Nel cast, oltre a Thompson, compaiono decine di star: da Hugh Grant a Keira Knightley, Colin Firth, Andrew Lincoln, Alan Rickman e diversi altri. Ma l’interprete di Karen, per il momento, è l’unica ad avere confessato di non avere mai rivisto il film.

Perché Emma Thompson non ha mai rivisto Love Actually

Intervistata al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Emma Thompson ha confessato di non avere mai guardato il film in tv per evitare di riportare alla mente una serie di dettagli spiacevoli collegati al film: “Sono passati almeno 20 anni! Quando lo rivedo penso solo al fatto di non essere stata pagata molto bene per il progetto, e a quella terribile roulotte con il gabinetto che puzzava troppo. Queste sono le cose che ricordo”. Decisamente, quindi, l’attrice non è tra coloro che riguardano Love Actually in tv ogni anno.

La trama di Love Actually

Nel film Love Actually, le storie di 9 persone comuni si incrociano in una Londra che si prepara al Natale. Il film diretto da Richard Curtis uscì al cinema nel 2003, quasi 20 anni fa, ma resta un classico della programmazione natalizia delle emittenti di tutto il mondo. La pellicola ha incassato oltre 245 milioni di dollari nel mondo, circa 60 dei quali arrivati solo dal mercato americano. In Italia, il film ha fatto registrare un incasso pari a 6,8 milioni di euro. Emma Thompson interpreta Karen, una donna la cui vita perfetta frana quando scopre che il marito (interpretato da Alan Rickman), si è invaghito della sua segretaria, interpretata da Heike Makatsch. Karen è anche la sorella del Primo Ministro David, altro protagonista della piccola interpretato da Hugh Grant.