È morto Claudio Gaetani, l’attore che ha interpretato Arlecchino in Pinocchio di Garrone

A cura di Gaia Martino

Foto da Facebook

È morto Claudio Gaetani, attore e regista, all'età di 46 anni: si trovava a Londra per lo spettacolo L'ombra lunga del nano, di cui era protagonista, dopo il successo raggiunto con il ruolo di Arlecchino in Pinocchio, il film di Matteo Garrone del 2019, quando è stato colto da un malore. A rendere pubblica la notizia Cronachemaceratesi.it.

Civitanovese, era anche presidente dell'Anpi oltre che insegnante di Laboratorio di linguaggio cinematografico alla facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università di Macerata. È morto colto da un malore improvviso, si legge, probabilmente avrebbe avuto un infarto. Si trovava nella capitale inglese insieme alla sua fidanzata Tasha Vulgara con cui era impegnato da diversi anni.

La carriera di Claudio Gaetani tra cinema e Università

Attore, regista, insegnante universitario, scrittore, fotografo. Claudio Gaetani è morto all'età di 46 anni dopo aver recitato nel nuovo spettacolo della compagnia di Fara d'Adda, L'ombra lunga del nano, ruolo conquistato dopo il successo di Arlecchino nel Pinocchio di Matteo Garrone del 2019. Si trovava a Londra con la fidanzata, Tasha Vulgara, con cui aveva una relazione da diversi anni, si legge s u Cronachemaceratesi.it. Oltre ad aver scritto per diverse riviste come "Cinema e storia" e "Cinecritica", nel 2006 ha pubblicato il suo primo scritto, Il cinema e la Shoah (Le mani) al quale segue Germania/Israele – Immagini da una memoria divisa in due. È il regista di Homeward Bound – Sulla strada di casa, uscito nel 2016. Nel 2019 ha vestito i panni di Arlecchino nel Pinocchio di Garrone, film che ha conquistato cinque categorie ai David di Donatello e 2 candidature agli Oscar.

Nel 2020 ha perso sua madre, Annita Pantanetti, prendendo il suo posto come guida dell'Anpi di Civitanova. Oggi lascia il papà avvocato Roberto Gaetani e la fidanzata Tasha Vulgara.