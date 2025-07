Downton Abbey saluta i suoi fan, all’asta tutte le meraviglie della serie in attesa dell’ultimo film

Downton Abbey sta per salutare, stavolta in via definitiva, i suoi fan, con il terzo e ultimo capitolo cinematografico della saga, che arriverà nelle sale a settembre. In occasione di quello che si prospetta un addio in grande stile, si è pensato di rendere il tutto ancora più memorabile. La casa d'aste londinese Bonhams ha annunciato un evento che i fan della famiglia inglese tra le più note della tv apprezzeranno senza ombra di dubbio, all'insegna dell'eleganza, ma anche della solidarietà.

L'asta per celebrare Downton Abbey

La sede della casa d'aste Bonhams in New Bond Street ospiterà per circa un mese, dal 18 agosto al 16 settembre, una mostra esclusiva che consentirà agli spettatori appassionati della serie di aggirarsi e talvolta anche di acquistare, tutto ciò che è stato utilizzato dal set della serie: dagli abiti e gli accessori, passando per gli arredi e gli oggetti di scena. Gli amanti dell'eleganza di quello stile inglese, sobrio e raffinato di primo Novecento, non potranno che gioire di questa iniziativa. Si venderà, ad esempio, l'abito da sposa indossato da Lady Mary (Michelle Dockery) che, secondo le stime, costerebbe attorno alle 5mila sterline. Saranno in vendita anche gli abiti di scena indossati dall'amatissima Maggie Smith, scomparsa lo scorso anno, a settembre, che vestiva i panni dell'elegantissima contessa. Ma nella lista di ciò che si potrà acquistare figurano anche un copione autografato del primo episodio della serie, il ciak originale del primo film, e anche oggetti iconici come la parete di campanelli utilizzata per chiamare la servitù.

Un'asta volta alla beneficenza

L'iniziativa lanciata da Bonhams è nata per celebrare il successo della serie, premiata con riconoscimenti prestigiosi nel corso degli anni di messa in onda, che si sono tramutati in un grande successo anche cinematografico, ma anche per offrire un'opportunità unica ai fan sparsi in tutto il mondo, dal momento che la Downton Abbey può vantare circa 120 milioni di spettatori nel mondo. D'altra parte, grande fortuna ebbe la stessa attività, organizzata per un'altra serie amatissima come The Crown, dve si raccolsero 1,7 milioni di sterline. Stavolta, invece, parte del ricavato andrà devoluto a Together for Short Lives, un’associazione impegnata nel sostegno ai bambini con gravi patologie e alle loro famiglie.