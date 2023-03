Bohemian Rhapsody: le differenze tra il film e la storia vera di Freddie Mercury e dei Queen Tutte le differenze, le incongruenze e le inesattezze tra il film “Bohemian Rhapsody” del 2018 e la vita reale di Freddie Mercury e dei Queen.

Il film Bohemian Rhapsody, uscito nel 2018 e diretto da Bryan Singer e poi Dexter Fletcher, è il biopic che racconta la storia dei Queen e incentrato sulla vita di Freddie Mercury interpretato da Rami Malek. Quest'ultimo è stato premiato con un Oscar come miglior attore nel 2019. Il film presenta numerose incongruenze e differenze con la vita reale, in alcuni casi è stata concessa una licenza narrativa, sebbene alcuni aneddoti che sembrano romanzati, siano tratti dalla realtà. e per questa ragione è stato particolarmente divisivo, soprattutto per i fan più esperti e informati sulla vita dei Queen. Si racconta l'amore con Mary Austin, la questione dei quattro denti in più e anche dello scioglimento, mai avvenuto, della band.

Mary Austin era fidanzata con Brian May

Mary Austin, che nel film è la storica fidanzata di Freddie Mercury a cui è dedicata "Love of my life", era in realtà già stata fidanzata con il chitarrista Brian May. Per questo motivo, Freddie Mercury chiese il permesso al compagno di band prima di poter provare a uscire con lei. La storia, più o meno, segue lo stesso corso nel film fino agli ultimi giorni di vita del cantante. Dopo la loro storia, infatti, i due continuarono a restare legati l'uno all'altra in maniera indissolubile.

Jim Hutton, il grande amore di Freddie Mercury

Jim Hutton, il grande amore di Freddie Mercury, non faceva il cameriere come viene mostrato nel film. Era un parrucchiere e i due si conobbero in un night club e non come viene invece mostrato all'interno di "Bohemian Rhapsody". Lo ha raccontato in un'intervista, prima della pubblicazione del libro in cui ha raccontato il loro amore. I due si sono incontrati in un bar, ma poi passarono circa 18 mesi prima della loro effettiva frequentazione, che è poi durata circa sei anni.

Il Live Aid non riunì i Queen, il concerto a Rio nel 1985

A beneficio dell'effetto drammatico, il film romanza intorno al concerto del Live Aid come quello dell'incredibile "reunion" dopo anni senza concerti dal vivo. Non è così. La band era, in quel momento, in grande salute artistica e personale. Lo stesso concerto di Rio, quello da 250.000 persone (record) avvenne, poco prima del Live Aid, nel 1985. Secondo la narrazione, invece, il concerto avviene nel 1977. Utile alla drammatizzazione anche l'arrivo di John Deacon che in realtà entra nel 1971, anni dopo Freddie Mercury. La canzone "Fat Bottomed Girl" arriva solo nel 1978, nel film viene anticipata al 1974.

I Queen non si sono mai sciolti

I Queen non si sono mai separati. Hanno sempre litigato, hanno sempre avuto dissidi interni ma rispetto a quanto viene mostrato nel film, non hanno mai annunciato alcuna separazione né tantomeno hanno vissuto un vero e proprio allontanamento. Freddie Mercury non è mai stato buttato fuori dal gruppo, pur provando una carriera da solista, prima di riprendere ad esibirsi con la band.

Come Freddie Mercury raccontò ai Queen di essere malato di AIDS

Nel film, Freddie Mercury racconta alla band di essere malato di AIDS durante le prove per il concerto del Live Aid datato 1985, ma anche in questo caso si tratta di una drammatizzazione scritta. Freddie Mercury scoprirà di essere malato di AIDS soltanto nel 1987.