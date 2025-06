video suggerito

Ballerina, il John Wick al femminile fa una fatica pazzesca al botteghino Lo spin-off di John Wick fatica a raggiungere le previsioni all'esordio: Ballerina con Ana de Armas delude al box office USA conquistando solo 10,65 milioni nel primo giorno.

Il primo tentativo della Lionsgate di espandere il franchise di John Wick sul grande schermo va a sbattere contro il gradimento degli americani. Ballerina, il film d'azione con protagonista Ana de Armas, ha incassato 10,65 milioni di dollari tra venerdì e anteprime in 3.409 sale cinematografiche americane. Poco, soprattutto rispetto alle previsioni che erano di almeno il doppio. L'incasso all'esordio rappresenta il secondo risultato più basso per il franchise d'azione, superando di poco i 10,96 milioni ottenuti da John Wick – Capitolo 2 nel 2017. Un segnale chiaro.

Keanu Reeves è in un ruolo minore

Da un lato, un rallentamento era prevedibile per Ballerina: si tratta di un reset della proprietà intellettuale per il franchise, con Keanu Reeves che questa volta assume un ruolo molto minore. Dall'altro, rappresenta un calo significativo per il marchio di John Wick, che sembrava imbattibile. Considerato che il budget di Ballerina è stato di 90 milioni di dollari, questo potrebbe essere un segnale d'allarme. Resta da capire come sarà accolto in Italia il film.

Le recensioni sono positive

A far sorridere la produzione, però, è il mondo della stampa. Le recensioni per il film diretto da Len Wiseman sono state positive, e anche il pubblico, nonostante gli incassi, sembra apprezzarlo. Resta da vedere se questo passaparola positivo riuscirà a sostenere gli incassi nelle giornate successive. I piani futuri restano invariati. Insieme a Ballerina, la Lionsgate ha in programma un quinto film principale con Reeves protagonista, un prequel animato e uno spin-off diretto e interpretato da Donnie Yen. Lo spin-off di John Wick non riuscirà comunque a scalzare Lilo & Stitch della Disney, che si avvia verso un terzo weekend consecutivo in vetta alle classifiche. Il remake live-action ha aggiunto altri 9,3 milioni di dollari venerdì.