Biancaneve, il live action con Rachel Zegler e Gal Gadot arriva in streaming: ecco quando Rachel Zegler protagonista del nuovo Biancaneve Disney in live-action arriva finalmente in streaming. Ecco quando.

La rivisitazione del classico del 1937 con Rachel Zegler nei panni di Biancaneve e Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva arriva finalmente in streaming. Biancaneve, il film diretto da Marc Webb sarà disponibile su Disney+ a partire dall'11 giugno. Il film è un ponte tra passato e presente, unendo la magia del classico del 1937 alle possibilità narrative del cinema contemporaneo. Un film che, come è noto, non è stato privo di polemiche, ma quello che conta è che adesso anche il pubblico abbonato al servizio in streaming della Disney potrà assistere al film.

Le polemiche che hanno accompagnato Biancaneve

Le polemiche hanno accompagnato Biancaneve fin dalle prime fasi di produzione. Rachel Zegler, protagonista del film, ha attirato critiche per le sue posizioni contro Israele, mentre Gal Gadot, interprete della Regina Cattiva, è stata al centro di discussioni proprio per il suo sostegno all'esercito israeliano. Questa polarizzazione ha inevitabilmente influenzato la percezione del pubblico, trasformando una fiaba per famiglie in un terreno di scontro ideologico. A complicare ulteriormente la situazione, le accuse di essere "troppo politicamente corretto" hanno allontanato una parte del pubblico tradizionale Disney, creando un clima di diffidenza ancora prima dell'uscita nelle sale.

I dati al botteghino

Anche i dati al botteghino sono stati particolarmente "divisivi". Negli Stati Uniti e a livello globale, sono stati molto timidi. Ma c'è stata una grande eccezione, rappresentata proprio dal nostro Paese. Con 3,7 milioni di euro incassati nei primi quattro giorni e il primo posto in classifica, il mercato italiano ha fatto molto di più, in proporzione, con il mercato globale. In Italia, in totale, il film ha incassato 7.1 milioni di euro. In Nord America, 87.2 milioni di dollari e nel resto del mondo 118 milioni di dollari.