Bad Bunny diventa attore, in quale film comparirà il cantante sudamericano

Bad Bunny diventa attore, anche se solamente per un film. Si tratta di Happy Gilmore 2, sequel dell’omonimo film del 1996, in cui reciterà accanto al protagonista Adam Sandler, che arriverà su Netflix il 25 luglio.

È uno dei cantanti sudamericani più conosciuti al mondo, seguitissimo e non solo per la sua musica, ma ora Bad Bunny comparirà anche in veste di attore in un film che uscirà su Netflix il 25 luglio. Si tratta di Happy Gilmore 2, sequel dell'omonimo film di cui Adam Sandler fu protagonista nel 1996.

Bad Bunny diventa attore, il ruolo accanto ad Adam Sandler

Il rapper originario di Puerto Rico indosserà una divisa, decisamente lontana dai suoi soliti oufit, come si intravede nello spezzone condiviso dai social della piattaforma streaming. Un'occasione ghiotta per le fan del cantante che, infatti, potranno godere di questa sua, certamente formidabile, prova attoriale, in cui darà sfoggio di innegabili abilità, tendenzialmente comiche. Benito Antonio Martinez Ocasio, questo è il nome dell'artista, sarà una presenza piuttosto frequente all'interno del film, in cui sarà a stretto contatto con il protagonista, Adam Sandler, che torna a vestire dopo circa 30 anni i panni del golfista Happy Gilmore e, l'icona del reggaeton, sarà infatti il suo inseparabile assistente sul campo.

Il tour sold out di Bad Bunny

Intanto, tralasciando la sua breve parentesi attoriale, la carriera musicale di Bad Bunny prosegue a gonfie vele. Il prossimo anno, infatti, inizierà il suo tour mondiale, toccando anche l'Italia in una data a Milano, prevista per il 18 luglio. I biglietti, vista la portata dell'evento, sono andati sold out in pochi minuti, tanto che per alcune date, proprio come quella milanese, il rapper ha deciso di raddoppiare i concerti, dando così la possibilità di acquistare altri biglietti. L'affluenza non stupisce, dal momento che sia nel 2020 che nel 2022, l'artista è stato tra i più ascoltati al mondo, svettando in classifica e superando anche altri grandi nomi della musica mondiale.