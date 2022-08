A Roma non piove da tre anni: ecco il trailer di Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì Un cast ricco di attori giovani e d’esperienza forma il nuovo particolare film di Paolo Virzì: “Siccità”. Dal 29 settembre al cinema.

A Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Parte da questi presupposti, la trama di Siccità, il nuovo atteso film di Paolo Virzì al cinema dal 29 settembre per Vision Distribution. Un cast ricco di attori giovani e d'esperienza, alcuni abituali del cinema del regista livornese: Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi e Sara Serraiocco.

La trama di Siccità

Da tre anni non piove a Roma e questo comporta una serie di problematiche non da poco. Tutta la città muore di sete, l'amministrazione mette a punto una serie di divieti che inaspriscono ulteriormente la vita, soprattutto per le classi più deboli. In questo scenario, si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.

I credits del film

Il film è una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, realizzato in collaborazione con Sky. Il soggetto è firmato da Paolo Giordano e dallo stesso Paolo Virzì, che firmano anche la sceneggiatura con Francesca Archibugi e Francesco Piccolo. "Siccità" è il quindicesimo film da regista di Paolo Virzì, escludendo documentari e film a episodi. Il film sarà proiettato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e arriverà nei cinema dal 29 settembre. È una storia particolare che il regista ha presentato così parlandone ai colleghi de La Repubblica: "È una storia forse apocalittica, se non fosse un termine così biblico e impegnativo, non direi distopica. Sicuramente è un film sullo sgomento e la solitudine delle persone, sull'aridità delle relazioni umane che ci ha regalato questo tempo di paure. Allo stesso tempo, a pensarci bene, c'è quasi un happy end".