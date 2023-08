Yoga Radio Bruno Estate, la scaletta di stasera 9 agosto: i cantanti e dove seguire l’evento Questa sera, mercoledì 9 agosto, a partire dalle ore 21.10 su La5 va in onda la prima tappa del “Yoga Radio Bruno Estate”, registrato tra giugno e luglio a Ferrara. Il festival musicale vedrà esibirsi sul palco diversi artisti con le loto hit del momento. Ecco la scaletta e dove seguire l’evento.

A cura di Elisabetta Murina

Alessia Ventura e Enzo Ferrari

Stasera, mercoledì 9 agosto, in prima serata su La5 va in onda il concerto Yoga Radio Bruno Estate, realizzato in collaborazione con l'omonima radio. Si tratta di un festival musicale diviso in quattro serate, che toccherà altrettante città dell'Emilia Romagna. La prima tappa è Ferrara, poi si sposterà a Piacenza, Carpi e Forlì. L'evento si è tenuto tra giugno e luglio e per la prima volta verrà trasmesso in tv. A condurlo Alessia Ventura e Enzo Ferrari, mentre nel backstage ci saranno Giorgia Passuello e Camilla Carnevali. Tra gli artisti che si esibiranno questa sera ci sono Renga e Nek, Angelina Mango, Achille Lauro.

La scaletta di Yoga Radio Bruno estate 2023 a Ferrara: cantanti e canzoni

La prima delle quattro tappe di Yoga Radio Bruno Estate, che si è tenuta a Ferrara tra giugno e luglio, sarà trasmessa a partire dalle ore 21.10 su La5. Tanti gli artisti che saliranno sul palco per cantare alcuni dei loro brani più famosi, diventati delle vere e proprie hit di questa estate, cantate e ballate in ogni occasione. Ecco la scaletta dei nomi, non in ordine di uscita:

Dove e a che ora vedere la prima puntata di Yoga Radio Bruno estate

La prima puntata di Yoga Radio Bruno Estate va in onda mercoledì 9 agosto a partire dalle ore 21.10 su La5, canale 30 del digitale terreste. Sarà inoltre possibile seguire il festival anche in streaming, live e on demand, collegandosi sulla piattaforma Mediaset Infinity. Non solo: La5 è anche visibile sul canale 19 di TivùSat e sul canale 159 di Sky Italia.