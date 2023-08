Yoga Radio Bruno Estate 2023 dal 9 agosto su La5: il cast da Annalisa a Francesca Michielin A partire da mercoledì 9 agosto, La5 trasmetterà le quattro tappe dell’evento musicale Yoga Radio Bruno Estate. Alla conduzione Alessia Ventura e Enzo Ferrari.

A cura di Daniela Seclì

Dal 9 agosto, ogni mercoledì sera alle ore 21:10, va in onda Yoga Radio Bruno Estate 2023. L'evento musicale organizzato da Radio Bruno si è tenuto tra giugno e luglio. Le quattro tappe a Ferrara, Piacenza, Carpi e Forlì, andranno in onda su La5. In ciascuna puntata, condotta da Alessia Ventura e Enzo Ferrari, tutti gli artisti più amati del momento. Vediamo quali cantanti saliranno sul palco, puntata per puntata.

Prima puntata in onda il 9 agosto: i cantanti che saliranno sul palco

Nella prima puntata dell'evento musicale Yoga Radio Bruno Estate in onda mercoledì 9 agosto alle ore 21:10 su La5, gli spettatori assisteranno alla tappa tenutasi a Ferrara. I cantanti che si esibiranno saranno:

Francesco Renga & Nek;

Achille Lauro & Rose Villain;

Mr.Rain;

Sangiovanni;

Tananai;

Gaia;

Tiromancino & Enula;

Alfa;

Matteo Romano;

Luigi Strangis;

Angelina Mango;

Aiello;

Benji e Finley;

Aaron;

Beatrice Quinta.

Seconda puntata in onda il 16 agosto

La seconda tappa ha visto sullo sfondo la location di Piacenza. Anche in questo caso, sono tanti gli artisti che hanno intonato i loro più grandi successi:

Pinguini Tattici Nucleari;

Madame;

Francesco Gabbani;

Rocco Hunt;

Ana Mena;

Fred De Palma;

LP;

Baby K;

Clara;

Rosa Chemical;

Wax;

Leo Gassmann;

Wayne;

Alvaro De Luna;

Tommy Dali;

NDG.

Terza puntata in onda il 23 agosto

Il 23 agosto, La5 lascerà spazio alla terza tappa dell'evento Yoga Radio Bruno Estate. La location è Carpi. Gli artisti che si esibiranno sono:

Annalisa;

Colapesce Dimartino;

Elettra Lamborghini;

Fabio Rovazzi;

Orietta Berti;

Rosa Chemical;

Alfa;

Sophie and The Giants;

Aka 7even;

Cristina D’Avena;

Francesca Michielin;

gIANMARIA;

Gemelli DiVersi;

Federico Rossi;

Zero Assoluto.

Quarta puntata in onda il 30 agosto

Vediamo ora, i cantanti dell'ultima tappa di Yoga Radio Bruno Estate, che si è tenuta a Forlì.