WrestleMania 41 su Netflix per la prima volta: evento storico, ma non per l’Italia

WrestleMania 41 sarà trasmessa per la prima volta su Netflix in 35 paesi, ma non in Italia. L'evento più importante della WWE vedrà John Cena sfidare Cody Rhodes e numerosi match stellari in diretta da Las Vegas.

WrestleMania 41 per la prima volta sarà trasmesso da Netflix. La sfida più attesa è quella tra John Cena e Cody Rhodes. Una sfida, però, che l'Italia non guarderà. Tagliata fuori dalla lista dei paesi che potranno godere di questo privilegio di guardare l'evento in diretta. Un grande peccato perché WrestleMania 41 è ovviamente incluso nell'abbonamento Netflix

Sono ben 35 nazioni – dall'Argentina all'Ucraina, passando per Arabia Saudita, Australia e Regno Unito – a potersi gustarsi lo spettacolo comodamente sulla piattaforma streaming, l'Italia è esclusa. Questione di diritti, ovviamente. Una decisione che molti ritengono incomprensibile, considerando che il nostro paese ha una lunga tradizione di appassionati di wrestling e un pubblico fedele che segue le vicende WWE da decenni.

Le sfide più attese

A rendere più difficile da accettare questa esclusione è la qualità eccezionale dell'evento di quest'anno. WrestleMania 41 si prospetta come uno degli show più memorabili di sempre, con storie che si sono sviluppate per mesi e incontri che potrebbero entrare nella storia. John Cena, che per quasi vent'anni è stato il simbolo positivo della WWE, ha sorpreso tutti con un inaspettato heel turn, attaccando violentemente Cody Rhodes. Ora lo sfiderà per il titolo massimo con la possibilità di superare il primato di Ric Flair, arrivando al suo diciassettesimo regno mondiale. Non è solo questo match a creare attesa: il ritorno di CM Punk in un triangolare contro Roman Reigns e Seth Rollins promette scintille, così come l'incontro femminile a tre tra IYO SKY, Bianca Belair e Rhea Ripley. L'Allegiant Stadium di Las Vegas si prepara ad ospitare più di 65.000 spettatori per ciascuna delle due serate, il 19 e 20 aprile. Un evento enorme che trasformerà la città del gambling nella capitale del wrestling per tutto il weekend.

Come vedere Wrestlemania 41 anche in Italia

Le due serate di WrestleMania 41 saranno trasmesse in chiaro su DMAX, anche se non in diretta. Gli appassionati potranno vedere la prima parte domenica 20 aprile e la seconda lunedì 21 aprile, entrambe alle 21:25, con un ritardo inferiore alle 24 ore rispetto alla trasmissione americana. Il commento sarà affidato a Michele Posa e Luca Franchini, e gli episodi saranno disponibili gratuitamente on demand su discovery+. Per chi volesse assolutamente vedere l'evento in diretta, l'unica soluzione praticabile sembra essere l'utilizzo di una VPN.