Usano la voce di Sal Da Vinci per vendere anelli di Per sempre sì: l’inganno dopo la vittoria a Sanremo

È spuntato sui social un anello che sembra in tutto e per tutto simile a quello che Sal Da Vinci ha regalato ad alcune persone a Sanremo. Ma il cantante non c’entra nulla, anche se la voce che lo pubblicizza sembra molto simile alla sua.

Sono trascorse poche ore dalla vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo, con una canzone già tormentone "Per Sempre Sì". L'artista napoletano è sul palco di "Domenica In", prende la mano di Mara Venier e le regala un anello. Non uno qualsiasi, ma quello con sopra incise le parole del suo brano. "Per me ha un significato importante", spiega Da Vinci. Quel video finisce su Instagram su una pagina, "Per Sempre Sì Shop" che vende un anello molto simile a quello regalato alla conduttrice. Ma non solo. Alla fine dei reel caricati sull'account, una voce che sembra simile a quella di Sal Da Vinci pubblicizza il prodotto "in acciaio inossidabile, perfetto per mantenersi la promessa del "Per Sempre Sì". La pagina rimanda a sua volta a un sito web, dov'è possibile acquistare al prezzo di 19,99 euro l'anello. Con la possibilità di ordinarli anche in coppia. Tempo di consegna 5 giorni. Tra le informazioni condivise si legge su Instagram: "Sal Da Vinci Fan Page, Spedizione Gratuita, Per Sempre Si ACQUISTA QUI!". Al primo impatto sembra una trovata di marketing, tant'è che in molte persone e anche alcuni giornali commentano come potesse l'artista prevedere che quell'anello sarebbe diventato un simbolo spendibile anche in questo modo.

Il sito da cui è possible acquistare l’anello

La smentita da fonti vicine a Sal Da Vinci



A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Anche se non è questo il caso. Infatti la risposta che chiarisce l'estraneità dell'artista arriva da fonti vicine a Sal Da Vinci, che confermano a Fanpage.it che non solo il cantante è all'oscuro di tutto. Ma anche che l'anello che ha donato durante le sue interviste, era un gadget per Sanremo creato dalla Warner. Ed era di latta, non di acciaio inossidabile. La pagina che si rifà al brano dell'artista più celebre del momento, andando a vedere, esiste da molto prima del Festival di Sanremo. E nelle stories ricondivide le interviste in cui Sal Da Vinci regala l'anello, in lattice e non in acciaio, a chi lo intervista, allegando in basso un link per acquistarlo.

La stories della pagina Instagram "Per Sempre Sì Shop"

L'account, che ha cambiato nome 6 volte, è iscritto su Instagram dal 2020. Il sito da cui è possibile acquistare l'anello ha nella sezione dei contatti, dove è anche descritta l'informativa sulla privacy, un indirizzo che ha sede a Parigi. Il dominio del sito invece che è stato registrato il 28 febbraio 2026, non durerà per sempre come promette la canzone, ma ha scadenza nel 2027. Creato praticamente quasi quando il cantante stava per essere eletto vincitore dell'ultima edizione di Sanremo condotta da Carlo Conti.



Ha collaborato Maria Teresa Gasbarrone