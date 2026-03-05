Il marchio Per Sempre Sì soffiato a Sal Da Vinci: depositata la domanda di registrazione, ma non è sua

Se un giorno Sal Da Vinci dovesse pensare di registrare il marchio "Per Sempre Sì", potrebbe non essere in grado di farlo. Perché dopo la vittoria del cantante a Sanremo con il brano già diventato tormentone, ci ha già pensato qualcun altro. Per la precisone la registrazione, anzi la domanda di deposito (che è ancora in stato di lavorazione) del marchio è avvenuta il 3 marzo 2026, come si evince dal sito del Ministero del Made in Italy. Per la precisone la richiesta è per la classificazione Nizza, per i gioielli. La domanda che nasce spontanea dopo il caso sollevato da Fanpage.it è una: a depositare la domanda di registrazione del marchio è stato il sito collegato alla pagina Instagram "Per Sempre Sì Shop"?. Dopo una serie di verifiche possiamo escluderlo. Come si evince sempre dal sito del Ministero del Made in Italy e come confermato a Fanpage.it, l'idea nasce sull'onda del successo sanremese e non è attribuibile neanche al cantante, con cui gli autori non hanno nessun legame. Ed è proprio questo il punto.

La registrazione sul sito del Ministero del Made in Italy

Il caso sollevato da Fanpage.it

Ma perché la registrazione di un marchio è finita al centro di curiosità e notizie su diversi giornali? Perché, ricordiamolo, una pagina Instagram, che nulla c'entra con chi ha registrato il marchio, ha pubblicato tre video in cui Sal Da Vinci regala l'anello a diverse persone, tra cui Mara Venier. A questi reel è stata aggiunta una voce molto simile a quella del cantante, per pubblicizzare il prodotto. Dopo poco, Sal Da Vinci ha pubblicato una stories per dissociarsi dalla pagina Per Sempre Sì Shop. "Non esiste ancora nessuno merchandising", aveva scritto il cantante. E non potrebbe esistere probabilmente, almeno ideato da Sal Da Vinci aggiungiamo, perché l'idea è venuta prima ad altri.

Di tutta questa vicenda a tratti surreale restano poche certezze: l'anello che Sal Da Vinci ha regalato a Sanremo è in latta. Il marchio è stato registrato, anzi la domanda è stata depositata, il 3 marzo 2026 da persone che non hanno nessun collegamento con Sal Da Vinci. E il sito collegato a Per Sempre Sì Shop ha scritto una cosa vera. La consegna dell'anello, al modico prezzo di 19.99 euro, è prevista entro 5 giorni. Da quando Fanpage.it ha ordinato l'anello, infatti, ne sono trascorsi solo quattro. Ed è – temporaneamente – nelle mani del conduttore di Non È La Tv. Se non ci credete, seguite la diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.