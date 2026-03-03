Sfruttano “Per Sempre Sì” per fare soldi e vendere anelli, Sal Da Vinci: “Un fake”. Ma la pagina è ancora online

Il post del cantante dopo il caso sollevato da Fanpage.it

Un anello creato sulla scia del successo di Sal Da Vinci a Sanremo con "Per Sempre Sì", che sembrava destinato al sold out ma che invece è solo un fake. A confermarlo, dopo il caso sollevato da Fanpage.it è proprio l'artista dalla sua pagina Instagram. "ATTENZIONE. Sta circolando un sito chiamato "Per Sempre Si Shop" che utilizza il nostro nome e la nostra immagine", si legge nella stories di Sal Da Vinci, che prosegue: "NON ESISTE ANCORA ALCUN MERCHANDISING UFFICIALE LEGATO AL BRANO "PER SEMPRE SI". NON ABBIAMO NESSUN TIPO DI COLLEGAMENTO CON QUEL SITO. Si tratta di una FAKE creata per sciacallaggio. Vi invitiamo a non effettuare acquisti e a segnalare immediatamente la pagina. Per qualsiasi informazione fate riferimento esclusivamente ai miei canali ufficiali. Grazie a tutti per il supporto".

L’aggiornamento della pagina Ig

L'aggiornamento della pagina dopo il caso sollevato da Fanpage

Un caso che sembrerebbe essere chiuso, con la pagina "Per Sempre Sì Shop" che ha eliminato uno dei tre reel che erano stati caricati e ha aggiunto nella bio di Instagram una precisazione "(non siamo Sal)". Nelle stores inoltre, nonostante l'invito del cantate, c'è una rassicurazione alla clientela. "Tutti gli ordini ricevuti verranno evasi in 5 giorni lavorativi come scritto sul sito". L'anello in questione, ricordiamolo, è in acciaio inossidabile e non può quindi essere lo stesso – secondo fonti vicine al cantante – regalato in diretta televisiva da Sal Da Vinci. Quell'anello è infatti di latta ed è stato realizzato dalla Warner.

Una vicenda che poteva assumere contorni molto diversi e che Sal Da Vinci ha chiarito. Anche perché sulla pagina "fake" a pubblicizzare il prodotto c'è una voce che sembra moto simile a quella del cantante. Resta però aperto un aspetto che potrebbe essere semplicemente pura semantica. Nella stories in cui Sal Da Vinci chiarisce di non c'entrare nulla con la trovata commerciale, aggiunge tuttavia che non esiste ancora nessun merchandising ufficiale. La domanda non può che nascere spontanea: era previsto già che quell'anello di latta creato da Warner diventasse un merchandising (regalato, ricordiamolo, anche in diretta nazionale a Mara Venier a "Domenica In" su Rai 1) oppure l'idea, come la storia sembra suggerire, è nata grazie a questo "inganno" diffuso via social? Non possiamo dare una risposta, ma attendere. Ai posteri l'ardua sentenza.