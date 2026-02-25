spettacolo
Festival di Sanremo 2026

Sal Da Vinci a Sanremo con Per Sempre sì: “Il segreto di un amore che dura tutta la vita? La promessa”

Ospite del format di Fanpage.it “Disegna la canzone”, Sal Da Vinci ha rappresentato il suo brano “Per sempre sì”, con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. “Promettere è il segreto per stare sempre insieme, è una cosa seria e importante”, ha raccontato.
A cura di Elisabetta Murina
Sal Da Vinci è tornato in gara al Festival di Sanremo 2026 a 17 anni dalla sua prima partecipazione con Non riesco a farti innamorare. Quest'anno il cantautore, reduce dal successo di Rossetto e Caffè, ha portato sul palco dell'Ariston il brano Per sempre sì, che racconta di un amore adulto e dell'importanza del matrimonio. Ospite di Fanpage.it nel format "Disegna la canzone", l'artista ha spiegato come è nato il brano e cosa rappresenti per lui.

Cosa rappresenta "Per sempre sì" di Sal Da Vinci

Quando Fanpage.it chiede a Sal Da Vinci di disegnare il suo brano sanremese, il cantante inizia dal colore azzurro, che svela essere il suo preferito e che ricorda anche un altro momento della sua carriera: "C'è una canzone, dove io ho scritto la musica e Vincenzo d'Agostino un testo bellissimo, che si chiama Il cielo Blu di Napoli. L'azzurro è un po' la base di tutto". A questo primo schizzo, che occupa quasi tutto il foglio, il cantautore aggiunge il giallo nella parte centrale: "Rappresenta il calore e l'energia". Per concludere, sopra tutto il resto, la scritta Pace: "Se gli esseri umani riescono a equilibrare la pace nella mente e nel cuore, non c'è virtù che tenga, è da lì che parte tutto. La mente ti spiega che cosa è la vita, ma è con il cuore che vale la pena viverla".

Sal Da Vinci svela il segreto della sua canzone "Per sempre sì"

Ma quale è il segreto per dirsi sempre sì e per stare sempre insieme?  Sal Da Vinci ha svelato a Fanpage.it il messaggio nascosto nella canzone e il significato profondo: "Promettere, perché penso che la promessa sia una cosa importante, seria, onesta, una specie di giuramento che facciamo a noi stessi. Io prometto a me stesso che questa è la vita che ho scelto, in tutti i campi e in tutte le sfaccettature dell'amore. Per me la promessa è una cosa seria, ce ha un valore importante". 

