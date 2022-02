Teresa De Sio: “Orietta Berti? Che fine a 80 anni vestita da marziana con quegli spuntoni” La scrittrice e cantautrice racconta il suo rapporto con il Festival: “Prima ci andavano i disperati, oggi è espressione di diverse esigenze”.

Teresa De Sio, popolarissima cantautrice napoletana, è intervenuta nel corso de La Radiazza, la trasmissione di Gianni Simioli in onda con Serena Li Calzi su Radio Marte, commentando la prima puntata del Festival di Sanremo. A dispetto di una lunga carriera, Teresa De Sio non ha mai partecipato al Festival di Sanremo: "Tanto tempo fa, a Sanremo ci andava chi non vendeva niente per tutto l'anno. Oggi è molto diverso". Poi commenta la serata di ieri: "Chissà quando veleggerò verso gli 80 anni, ma non voglio fare la fine di Orietta Berti con tutti quegli spuntoni, ma l'avete vista vestita da marziana?".

Le parole di Teresa De Sio

Sorella dell'attrice Giuliana De Sio, Teresa De Sio è stata molto popolare negli anni d'oro della new wave napoletana che ha portato alla ribalta nazionale artisti come Pino Daniele, Edoardo e Eugenio Bennato, James Senese, Tullio De Piscopo e, appunto, Teresa De Sio. A RadioMarte, la cantautrice rivela il motivo per cui si è sempre tenuta lontana da Sanremo:

Sanremo? Non ci sono mai stata per una serie di circostanze tutte diversa dall'altra. Intanto, il Sanremo di oggi non è quello di un tempo. Tanto tempo fa, a Sanremo ci andava chi non vendeva niente per tutto l'anno e poi provava a vendere qualche disco in più. Per molti anni non ci sono andata, anche rifiutando tante offerte. Oggi, invece, il contesto è davvero molto diverso.

Oggi, però, il Festival è cambiato: "Fare Sanremo oggi? È molto cambiata la manifestazione. Rappresenta in parte anche le esigenze più nuove. Chissà, quando veleggerò verso gli 80 anni, forse mi chiamano. Però, sai cosa, che non mi regge tanto la pompa come dicono a Roma".

Il possibile ritiro dalle scene

Teresa De Sio è anche scrittrice (ha pubblicato due romanzi per Einaudi) e infatti si sta dedicando al suo terzo romanzo, di prossima uscita, al punto da riflettere sul senso di continuare a fare musica: