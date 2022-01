Sanremo rende omaggio a Milva Dal 31 gennaio e per tutta la durata del Festival di Sanremo, verrà allestito un percorso espositivo per rendere omaggio alla luminosa carriera di Milva.

A cura di Daniela Seclì

Sanremo rende omaggio a Milva. L'artista ha impreziosito ben quindici edizioni della kermesse canora. La prima nel 1961, con la canzone Il mare nel cassetto. L'ultima nel 2007, con la canzone The show must go on. Scomparsa il 23 aprile 2021, verrà ricordata in un percorso espositivo allestito nel Casinò di Sanremo, per tutta la durata del Festival di Sanremo 2022.

L'omaggio a Milva: esposti i suoi abiti di scena

Il progetto nasce da una collaborazione tra Rai1, Rai Teche, Comune di Sanremo (Assessorato alla Cultura) e Casinò di Sanremo. Verrà esposta una selezione dei suoi raffinati abiti di scena, puntando i riflettori su quelli che hanno scandito le tappe fondamentali della sua luminosa carriera. Dopo l'esposizione presso il Casinò di Sanremo, il percorso espositivo-narrativo farà tappa al Museo nazionale Rossini di Pesaro, poi al Teatro Franco Parenti di Milano. Gli abiti verranno, infine, messi all'asta per sostenere i progetti dell'Associazione Qualia, che mira a creare luoghi di cura per pazienti fragili.

Le dichiarazioni di Stefano Coletta

Stefano Coletta, direttore di Rai1, ha commentato con entusiasmo questa iniziativa: “È per noi un grande onore ospitare la prima tappa di questa mostra durante la 72ma edizione del Festival di Sanremo, una manifestazione che per 15 anni, una grande interprete come Milva, ha contribuito ad illuminare. In oltre 50 anni di carriera Milva è passata per generi musicali molto distanti fra loro grazie a una capacità e un talento interpretativo unico e la sua statura artistica è testimoniata dal successo ottenuto in tutto il mondo. Milva ha saputo cambiare e trasformarsi, usando curiosità, bravura, versatilità per costruire una carriera unica, cantante ma anche attrice, conduttrice e straordinaria interprete”.