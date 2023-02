Sanremo 2023 si chiude con i soliti problemi al televoto, denunce e segnalazioni sui social sui social vengono denunciati i soliti problemi al televoto. Si rincorrono screen e segnalazioni. Numerosi utenti hanno mostrato problemi di validazione.

Marco Mengoni trionfa al Festival di Sanremo 2023, seguito da Lazza e da Mr. Rain. Al quarto e al quinto posto rispettivamente Ultimo e Tananai. Ma sui social vengono denunciati i soliti problemi al televoto. Si rincorrono screen e segnalazioni. Numerosi utenti hanno mostrato problemi di validazione. Un problema che non è una novità, considerato che ogni anno si leggono questo tipo di critiche.

Il Festival delle polemiche

È stato soprattutto il festival delle polemiche. Pertanto, questa sul televoto va ad aggiungersi a una lunga lista di polemiche che, come ogni anno, hanno scaldato gli animi e scandito le giornate. Le polemiche più forti sono soprattutto sulla dirigenza, messa all'indice per una serie di questioni magistralmente sintetizzate nell'intervento in diretta Instagram da Rosario Fiorello: "Fatemi vedere la faccia di Coletta per l'ultima volta". Tra le principali polemiche quella sul testo di Fedez, non controllato dalla Rai, che si scaglia contro i ministri del governo attuale, come sul vice-ministro Bignami, di cui Fedez ha strappato una foto di lui vestito da Hitler a una festa in maschera. La presenza di Sergio Mattarella è stata un caso. Il suo arrivo, infatti, non era stato comunicato, come da prassi, al Consiglio d'Amministrazione della Rai. Persino l'amministratore delegato Carlo Fuortes lo aveva saputo solo poche ore prima. Nella serata delle cover, invece, è arrivato il messaggio degli Articolo 31 e di Fedez sempre dal palco: "Giorgia, legalizzala!".

La gara

Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo a dieci anni di distanza da "L'essenziale". Questo l'ordine finale delle prime cinque posizione: Marco Mengoni, Lazza, Mr. Rain, Ultimo e Tananai. Il premio della critica è stato vinto da Colapesce e Dimartino, che si aggiudicano anche il premio Sala Stampa Lucio Dalla. Il premio Sergio Bardotti va ai Coma_Cose per "L'addio". Marco Mengoni ha vinto anche il Premio Giancarlo Bigazzi.