Sanremo 2022, Amadeus inciampa e un cameraman cade rovinosamente: gli imprevisti della terza serata La terza serata del Festival di Sanremo 2022 è stata decisamente movimentata. Amadeus è inciampato piombando su una orchestrale, mentre un cameraman è caduto rovinosamente mentre riprendeva l’esibizione di Cesare Cremonini.

A cura di Daniela Seclì

Anche la terza serata del Festival di Sanremo 2022, trasmessa giovedì 3 febbraio, è volata via tra ospiti e tanta musica. Non sono mancati gli incidenti di percorso. Complice la frenesia del momento, Amadeus è inciampato mentre un cameraman è caduto rovinosamente. Per fortuna, in entrambi i casi, sembra non ci siano state conseguenze.

Amadeus inciampa e piomba su una delle orchestrali

Drusilla Foer, poco prima di presentare l'esibizione di Sangiovanni, è salita sul palco dell'Ariston in pigiama e con due tazzine di caffè: "Qui è tutto un lavorare. E sali la scala e scendi la scala e fai Zorro. Tenga Amadeus, si beva il suo caffè che io bevo il mio". Poi, facendogli cenno di darsi una mossa per chiudere al più presto la serata: "Facciamo una cosina de giorno". Il conduttore ha spiegato di non bere caffè dopo una certa ora, così ha chiesto di poterlo dare a uno degli orchestrali. Drusilla è apparsa d'accordo: "Guarda quella tastierista com'è sexy. Vada". Amadeus si è diretto verso l'orchestrale, ma è inciampato ed è piombato su di lei: "Ho fatto un guaio. Menomale che è finzione e nella tazza non c'era niente o la signora sarebbe stata rovinata. Sono pure inciampato". Pronta la battuta di Drusilla Foer: "Mi avevano detto: ‘Non lo faccia, non glielo dia ad Amadeus che è un po' nervosetto'".

Il cameraman cade durante l'esibizione di Cesare Cremonini

Se l'inciampo di Amadeus è stato esilarante perché evidentemente privo di conseguenze per il conduttore, ha suscitato più preoccupazione la caduta di un cameraman. L'uomo era intento a riprendere Cesare Cremonini, che sul palco dell'Ariston ha deliziato gli spettatori con alcuni dei suoi più grandi successi e ha cantato il nuovo brano: "La ragazza del futuro". Ad un tratto, gli spettatori hanno notato uno strano movimento della telecamera. Uno spettatore ha svelato l'accaduto. Il cameraman, non accorgendosi di un impedimento che aveva alle spalle, è caduto rovinosamente e fino all'ultimo ha tentato di salvare la telecamera. Imprevisti della diretta. L'importante è che non abbia riportato gravi conseguenze.