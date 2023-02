Ritrovato sospetto pacco bomba vicino all’Ariston, luogo in cui si celebra il Festival di Sanremo Il sospetto di un pacco bomba investe il Festival di Sanremo. Un ordigno ridumentale è stato ritrovato a circa 700 metri di distanza dall’Ariston.

A cura di Stefania Rocco

Gli investigatori stanno mantenendo il più stretto riserbo sul presunto pacco bomba rivenuto nei pressi dell'Ariston, storico teatro sanremese che ospita il Festival di Sanremo. Secondo le prime notizie circolate, un ordigno rudimentale sarebbe stato ritrovato a 700 metri di distanza dal palco di piazza Colombo. Le forze dell'ordine, già intervenute sul posto, stanno operando dopo essersi accertate dell'assenza di un rischio di deflagrazione. Starebbero però mantenendo il più stretto riserbo sull'episodio.

Probabile atto dimostrativo

L'ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un atto dimostrativo. Lo dimostrerebbe il fatto che l'ordigno rudimentale non fosse nascosto ma piazzato alla base di un palazzo nei pressi di via Fiume, lasciato a terra a pochi metri dalla ruota posteriore di uno scooter posteggiato lì vicino, lontano dalla zona rossa costantemente presidiata dalle forze dell'ordine nel corso della movimentata settimana del Festival. Inoltre, secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, l'ordigno non sarebbe potuto esplodere. All'interno del pacco, ma si tratta di indiscrezioni ancora da verificare, sarebbe stato ritrovato circa un chilo di polvere da sparo, degli oggetti di metallo e un innesco tradizionale a lenta combustione. La zona, già messa in sicurezza, è stata transennata e non è accessibile.

Non esisterebbero rischi circa il normale svolgimento della quarta serata del Festival di Sanremo.

Proprio nelle settimane che hanno preceduto l'inizio del Festival si era tenuto si era tenuto al Viminale un Comitato di analisi strategica antiterrorismo presieduto dal ministro Matteo Piantedosi in vista di Sanremo e in seguito alle azioni degli anarchici per Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis in sciopero della fame da oltre 100 giorni.