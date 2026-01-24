Eventi e Festival
Per Sanremo 2026 rispunta il nome di Tiziano Ferro: “Sarà superospite”

Dopo la conferma di Laura Pausini, spunta nuovamente il nome dell’artista, di cui si era già parlato per un posto nei big. Tra i nomi dei superospiti anche Eros Ramazzotti e i Pooh come ipotesi.
A cura di Andrea Parrella
Immagine

La conferma di Laura Pausini co-conduttrice è arrivata, ma il Festival di Sanremo 2026 è un cantiere ancora aperto e i lavori sono in corso, soprattutto per quel che riguarda il cast. In programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, è al centro di indiscrezioni e speculazioni sui nomi che potrebbero animare le serate. Tra i principali rumors c’è quello secondo cui Tiziano Ferro potrebbe tornare sul palco dell’Ariston come superospite musicale.

L'indiscrezione sul ritorno di Tiziano Ferro a Sanremo

L'artista, che era stato già al centro di supposizioni per una possibile partecipazione in gara, secondo Adnkronos sarebbe una delle piste su cui sta lavorando il direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Ferro, che lo scorso 24 ottobre ha pubblicato il suo nuovo album Sono un grande, farebbe così ritorno al Festival a sei anni di distanza dalla sua partecipazione come ospite fisso nell’edizione del 2020, condotta da Amadeus. Al momento non ci sono conferme di questa indiscrezione e anzi, arriverebbe di certo inattesa rispetto alla presunta rinuncia di Ferro dei mesi scorsi.

L'ipotesi Ramazzotti e quella sui Pooh

Nel cosiddetto toto-superospiti circolano anche altri nomi prestigiosi: Eros Ramazzotti, che quest’anno celebra i 40 anni dalla vittoria con Adesso tu, e i Pooh, che festeggiano 60 anni di carriera.

Intanto Conti, che nelle scorse ore ha confermato di non avere intenzione di condurre Sanremo anche il prossimo anno, insieme a Laura Pausini curerà la direzione artistica e la conduzione, è impegnato nella definizione del cast completo del Festival. Secondo quanto riportato dalle agenzie, ogni sera potrebbe essere affiancato da un diverso “compagno di viaggio”: figure provenienti da ambiti come musica, spettacolo, sport e televisione, che accompagneranno il pubblico nel corso delle cinque serate. In attesa dell’annuncio ufficiale dei superospiti e dei Big in gara, le speculazioni continuano ad alimentare l’attesa per l'evento musicale e televisivo più atteso della stagione.

