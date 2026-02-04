Sanremo 2026, le ultime indiscrezioni partendo da Lillo Petrolo co-conduttore della serata cover

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, eppure le notizie attorno all'evento dell'anno sono sempre più frequenti, si aggiungono dettagli, si costruiscono retroscena, d'altra parte alla base della kermesse c'è sempre stata questa fuga di indiscrezioni che, di fatto, hanno anche alimentato una certa curiosità attorno alla settimana più importante della televisione italiana. L'ultima notizia, in ordine di tempo, è quella che vede Lillo Petrolo co-conduttore della quarta serata di Sanremo.

Lillo Petrolo co-conduttore della quarta serata

L'indiscrezione è stata lanciata da Cinemotore e sarebbe stata confermata all'Adnkronos da "ambienti televisivi", secondo cui Lillo Petrolo, attore amatissimo dal pubblico, potrebbe affiancare Carlo Conti nella quarta serata, quella delle cover del venerdì sera. Se la presenza del comico sarebbe ormai certa, quello che invece sembra essere ancora in forse è proprio il fattore temporale, ovvero quando Petrolo potrebbe salire sul palco dell'Ariston accanto al direttore artistico della kermesse e a Laura Pausini, presenza fissa di tutte le serate del Festival. Si tratterebbe, d'altra parte, del terzo co-conduttore, scardinando quella tradizione che a Sanremo vorrebbe accanto al presentatore ufficiale, donne dello spettacolo – e non solo- che possano accompagnarlo.

Il toto nomi per i super ospiti di Sanremo 2026

Intanto, sebbene manchino appena venti giorni all'inizio della kermesse, continuano a proliferare indiscrezioni in merito alla possibilità che sul palco dell'Ariston possano arrivare nuovi ospiti. Quelli certi, di fatto, sono Sabrina Ferilli e Luca Argentero, poi, con l'escamotage della co-conduzione sono stati chiamati anche altri protagonisti del mondo dello spettacolo come Can Yaman e anche Achille Lauro. E, poi, la quota Anni Novanta, con Max Pezzali in collegamento dalla nave per tutte le sere. Ci sarebbe l'attesa di un nome importante, di quelli che possano dare un'ulteriore svolta a un Festival che, pur avvicinandosi sempre più, è in realtà in continua trasformazione. Dopo il nome di Madonna, ormai lasciato nel dimenticatoio perché smentito dallo stesso Conti, ci sarebbe quello di Tiziano Ferro che, infatti, potrebbe tornare all'Ariston, dopo il pienone di Amadeus, ma questa ipotesi non trova conferma. Si aspettano, quindi, altre novità.