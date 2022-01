Orietta Berti e Fabio Rovazzi a Sanremo 2022: “Saranno su una nave” In collegamento con la trasmissione Che tempo che fa, Amadeus ha svelato che Orietta Berti e Fabio Rovazzi faranno parte del cast del Festival di Sanremo 2022: “Saranno su una nave, poi verranno all’Ariston per la finale”.

A cura di Daniela Seclì

Continuano gli annunci di Amadeus, relativi al Festival di Sanremo 2022. Il direttore artistico e conduttore della kermesse canora, è intervenuto in collegamento nella trasmissione Che tempo che fa, nella puntata in onda domenica 30 gennaio. Ai microfoni di Fabio Fazio, Amadeus ha annunciato:

"Da ieri sera, davanti a Sanremo, c'è una nave da crociera bellissima. Su questa nave, che è il nostro palco sul mare, per tutta la settimana ci saranno due nostri grandi amici, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Orietta sarà la regina di quella nave, con ospiti italiani, cantanti, ci saranno dei momenti importanti fino a sabato. Poi scenderanno e verranno da noi per il gran finale".

Orietta Berti è entrata in studio e ha spiegato: "Era un segreto. La nave è bellissima, ci sono delle sorprese che non sappiamo neanche io e Fabio, però ci saranno anche delle magie". Insomma, tutto top secret. Rovazzi ha commentato: "Non possiamo dire niente, ma ci saranno cose fantastiche. Sono contentissimo e poi Orietta è magia pura".

Amadeus non andrà all'Eurovision

Durante la breve chiacchierata Amadeus, incalzato da Fabio Fazio, ha precisato riguardo all'Eurovision Song Contest che non ci andrà: "No, non andrò all'Eurovision, me lo guarderò da casa". E sulla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica: "È il presidente giusto". Quindi ha concluso:

"Vorrei che fosse il Festival della gioia di ritrovare il pubblico in presenza, con il green pass e la mascherina FFP2. Tutti gli artisti sono felici di ritrovare il pubblico, da Massimo Ranieri a Sangiovanni. La città di Sanremo è tornata alla consueta energia".

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2022

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2022, si va sempre più delineando il cast che caratterizzerà questa nuova edizione, la terza che vede al timone Amadeus. È stata confermata la presenza di Rosario Fiorello. Stavolta, tuttavia, lo showman potrebbe non esserci tutte le sere anche se Amadeus ha ammesso di sperarci. Tra gli ospiti anche l'attore Checco Zalone, la cantante Laura Pausini e il cantante Cesare Cremonini. Inoltre, torneranno sul palco i vincitori della scorsa edizione, i Maneskin. Poi i Meduza e i grandi protagonisti delle fiction: Anna Valle, Lino Guanciale, Luca Argentero, Raoul Bova, Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

Le donne che affiancheranno Amadeus

Da una parte Amadeus dovrà fare a meno della rassicurante presenza al suo fianco di Fiorello, ma dall'altra condividerà il palco del Teatro Ariston con cinque donne straordinarie, una per ciascuna serata del Festival di Sanremo 2022. Martedì 1 febbraio, ci sarà Ornella Muti, mercoledì 2 febbraio ci sarà Lorena Cesarini, giovedì 3 febbraio ci sarà Drusilla Foer, venerdì 4 febbraio ci sarà Maria Chiara Gianetta, mentre in occasione della finale di sabato 5 febbraio ci sarà Sabrina Ferilli.